Caen las ventas de pisos pero el sector no teme una paralización

En julio se registró en la provincia de Salamanca la compraventa de 335 viviendas, lo que supone el segundo descenso consecutivo en lo que va de año, según los datos ofrecidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, el sector no toma estas cifras como el inicio de una desaceleración, ya que son las mejores para un mes de julio desde el año 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria.

“Es una bajada, aunque no muy grande. No se aprecia una paralización del mercado”, defiende el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez. Añade que el sector del ladrillo ha registrado en los meses de mayo y junio datos “muy buenos” en la provincia, por lo que un ligero descenso —de tan solo el 1,7%— no es significativo.

Avanza que tampoco saltarán las alarmas si la cifra de compraventa de viviendas sigue cayendo en agosto y septiembre. “En agosto sería admisible por las vacaciones del personal en las administraciones, incluso pueden haber afectado en los datos de julio porque a partir del 20 de junio la actividad cae”, detalla el profesional. Por lo tanto, a su juicio, para saber si el sector mantiene la buena racha con la que ha iniciado este año habría que esperar a los datos de los meses de septiembre y octubre, una vez recuperada la actividad administrativa.

Según los datos del INE, el inicio de este año ha sido uno de los mejores en venta de pisos desde el año 2008, sobre todo a partir del mes de marzo. Desde entonces y hasta ahora las transacciones se han mantenido por encima de las 300. Cabe destacar que todas ellas son gestiones que nacieron en los meses comprendidos entre enero y marzo de este año, antes de que comenzara la invasión de Ucrania o en las primeras semanas del conflicto, antes de que se desencadenase la crisis inflacionista y el incremento de los precios de la energía que se sufre ahora.