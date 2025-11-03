Se busca la solidaridad de los universitarios para donar sangre y médula ósea: «Si mi hija está bien con 26 años es gracias a un trasplante» La Universidad celebra este miércoles el Día del Donante Universitario en 12 facultades de Salamanca, en la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar; la Facultad de Ciencias de la Educación, de Zamora; y la Escuela Politécnica, la Facultad de Educación y Turismo y el Centro de la Policía Nacional, en Ávila

La Universidad de Salamanca ha presentado la celebración del Día del Donante Universitario, fijado para este miércoles, en todos los campus del Estudio en Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila. La vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, ha destacado la importancia de sensibilizar en la donación de órganos, médula ósea y sangre. La responsable del Estudio ha recordado que esta jornada debe servir también para «desmitificar» y normalizar los trasplantes, sobre todo el de médula ósea.

Mariola de la Fuente Morales, secretaria de la junta directiva de la Asociación de Familias de Cáncer Infantil de Castilla y León (Pyfano), ha relatado su experiencia como madre de una niña con cáncer que, gracias al trasplante de médula, recuperó la esperanza: «Si mi hija está bien, es gracias a una donación de médula. Hay que tener en cuenta que solo el 25 % de los pacientes encuentran el trasplante en su familia». En este sentido, ha señalado que es un proceso «sencillo» de estimulación de células madre y es similar a una donación de sangre por un proceso de aféresis. «Es indoloro y sin riesgos», ha incidido.

En el mismo sentido, el presidente de Alcer Salamanca, Juan Carlos Matas, ha destacado la importancia de la donación de órganos, sangre y médula ósea. «Sin sangre no hay posibilidad de que se produzcan trasplantes.

La Universidad ha informado que el año pasado se realizaron 29 campañas de donación de sangre en 17 centros, con 630 donaciones y 405 nuevos donantes. A pesar de reducir el número de centros con respecto al curso 2023/24 (de 19 a 17) y de campañas (de 31 a 29), aumentó el número de donantes (de 625 a 630) y se incrementó el de nuevos donantes (de 376 a 405).

Para continuar concienciando sobre la necesidad de donar, durante la conmemoración de este Día del Donante se colocarán mesas informativas en todos los campus de la Universidad que serán atendidas por personas voluntarias de las asociaciones convocantes junto con voluntariado de la Universidad de Salamanca en horario de 9:30 a 13:15 horas.

En el caso del campus de Ávila se ubicarán en la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Educación y Turismo, y el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. En Salamanca se instalarán mesas en las facultades de Ciencias y Ciencias Químicas, Biología, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Medicina, Edificio FES, Derecho, Geografía e Historia, Traducción y Documentación, Filología, Educación, y Psicología y Bellas Artes. En el campus de Béjar habrá mesas informativas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Finalmente, en Zamora se colocarán en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Asimismo, para darle mayor difusión se instalará una pancarta en la Biblioteca Francisco de Vitoria y se instalará una Unidad Móvil de Extracción de Sangre en el Campus Miguel de Unamuno, cerca de la residencia universitaria Colegio de Oviedo, entre las 17:00 y las 20:00 horas.