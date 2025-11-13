«Hay buena predisposición entre las cofradías para hacer una procesión extraordinaria por el congreso nacional» El presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, incide en que tanto el obispo como el consiliario tienen que dar su visto bueno para elegir qué mostrar de la Pasión salmantina

El presidente avanzó algunos de los principales actos de Cuaresma que se celebrarán este año. Entre las principales citas destaca el Vía Crucis de la Junta de Semana Santa, que tendrá lugar el 21 de febrero en la Catedral Nueva, aún por comunicar la imagen que saldrá en procesión.

La agenda arrancará con una exposición en el Centro Comercial El Tormes, a la que se sumará la muestra «Los Guardianes de la Tumba de Jesús», organizada junto a la Hermandad Franciscana. La difusión de la Semana Santa salmantina también llegará a otras ciudades, con la presentación oficial en Segovia el 28 de febrero y en Salamanca de la Semana Santa de Alcalá de Henares el 7 de marzo.

En el apartado musical, el concierto de Dani de Baza en el Teatro Liceo (6 de marzo), el Miserere de Doyagüe (8 de marzo), el concierto de órgano (13 de marzo) y el encuentro de corales (17 de marzo), todos ellos en la Catedral, pondrán la nota artística y espiritual a una programación que culminará el 24 de marzo con la presentación de «Christus». La revista cofrade también cambia su presentación debido a la alteración en la fecha prevista del pregón de la Semana Santa al 19 de marzo.

El presidente de la Junta también dio más detalles sobre el congreso nacional de cofradías que acogerá la ciudad el próximo año. «Habrá ponencias, mesas redondas y mesas de trabajo. Cabe la posibilidad de hacer una procesión extraordinaria y hay buena predisposición por parte de las cofradías. Queda hablar con el obispo y el consiliario para acordar qué queremos mostrar de nuestra Semana Santa», subrayó.

En este sentido, recordó que a partir de Navidad se habilitará una página web donde irán figurando las principales confirmaciones del congreso nacional y avanzó que ya ha recibido bastantes confirmaciones en aquellos puntos donde ha ido a promocionar la Semana Santa dentro de la promoción que se está realizando entre las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. También confirmó la colaboración de la Junta de Castilla y León y señaló que se está pendiente de recabar apoyo de empresas colaboradoras.

Respecto a la salida de los cromos de la Semana Santa, Hernández explicó que se están rematando los últimos detalles de la edición y está previsto que se presenten próximamente, siempre antes de la celebración de la Pasión de 2026.