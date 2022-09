Broche final en Startup Olé con la entrega de premios y cifras récord de participantes

La octava edición de Startup OLÉ ha finalizado en la mañana de este miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. La sesión de clausura, que contó con las intervenciones del CEO y fundador de Startup OLÉ, Emilio Corchado, y la directora general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, Emma Fernández, incluyó la entrega de un amplio listado de premios a diferentes personas y entidades que destacan por su labor en favor del emprendimiento y la innovación tecnológica.

Emma Fernández destacó en su intervención que Startup OLÉ se ha convertido en la cumbre mundial del emprendimiento y la innovación, tanto cualitativa como cuantitativamente. La directora general de Economía Social y Autónomos subrayó que con eventos de estas características “ponemos a Castilla y León en tierra de oportunidades para el emprendimiento y de acogida para las inversiones”.

Los Startup OLÉ Awards abarcan diferentes modalidades y los premiados esta mañana en el Palacio de Congresos son los siguientes:

-Best Media Program for Entrepreneurs and Startups recayó en el programa ‘Humanos en la Oficina’ y fue recogido por su director y presentador, Miguel Ángel Pérez.

-Best Initiative: La premiada ha sido Esther Molina, cofundadora de Female Startup Leaders.

-Best Social 4 Good Institution. El premio fue recogido por la directora de ONCE Salamanca, Esther Pérez Dalmeda.

-Best Global Impact: Recogió el galardón Javier González, Open Innovation Manager de I’mnovation Acciona.

-Mejor copywriter en Habla Hispana: Isra Bravo.

-Reina Award: Tony Jin, Chief Representative to the EU Institutions Huawei.

-Best Deal: El premio fue recogido por Guden García (portfolio manager de Criteria, Caixa Capital Risc), Adriana Casillas (CEO de Tebrio) y Pilar Carrato (directora económico financiera de CDTI).

-Best Corporate. El galardón fue entregado a Gloria Lorenzo, vicepresidenta Prod Dev de Oracle.

-Best Public Administration: Galardón otorgado a la Comunidad de Madrid. Fue recogido por el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Fidel Rodriguez Batalla.

-Best Hub. Fernando Guldrís (Representative of the Executive Committee of the BFA and general manager de IGAPE)

-Best Fund of Funds: José Carlos García de Quevedo, director ejecutivo del ICO.

-Reverse Pitch Winner: Álvaro Castro (Head of Surveillance de BME Growth)