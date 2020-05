Botellones y quedadas de jóvenes en pleno día en Salamanca burlan las restricciones

“Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente”. Esta obligación, de la que solo se salvan las personas que necesiten a un cuidador, sigue vigente en toda España hasta mañana. El Ministerio de Sanidad publicó ayer una orden que flexibiliza las limitaciones de movimiento y permite que las familias puedan pasear al completo -los dos progenitores con los hijos- y que los adultos puedan salir en grupos, de hasta 10 personas no convivientes en fase 1 y hasta 15 en fase 2.

Sin embargo y a pesar de esta restricción, en Salamanca hace ya días que grupos de más de una decena de personas, especialmente jóvenes y adolescentes, se reúnen a plena luz del día en la calle y no siempre para pasear, sino que en algunos casos es para realizar botellones. No solo se saltan las restricciones establecidas por el Estado de Alarma, sino también la normativa municipal que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública.

Al menos desde el pasado miércoles, cada tarde grupos de más de diez jóvenes se citan junto a la ribera del Tormes, a escasos metros del Puente Romano. Sin esconderse de la mirada de los cientos de paseantes que transitan a esa hora por la zona, charlan y consumen alcohol. Pese a la obligación de llevar mascarillas desde el pasado jueves, ninguno de ellos la usa, según demuestran las fotografías que acompañan a esta información. Pero no son los únicos que burlan a plena luz del día las restricciones fijadas por el Gobierno. En la plaza de Santiago también a diario se reúnen aficionados al “skate” -patinaje- y BMX -ciclismo acrobático- , así como adolescentes, que apenas guardan la distancia de seguridad entre ellos. Y, aún tratándose de un deporte, hasta el lunes también sigue en vigor la norma de que “la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera individual”.

Aunque en menor medida, los jardines de la Merced también han recuperado la imagen previa al confinamiento. Numerosos jóvenes se reúnen cada tarde, pocas veces lo hacen con tan solo un acompañante y provistos de mascarilla y, en más de un caso, para tomar unas cervezas.

Fuentes policiales apuntan que en los últimos días no se han puesto sanciones por la celebración de botellones, aunque sí se ha detectado a grupos de jóvenes hablando que no guardaban la debida distancia a los que se ha instado a separase, así como grupos de deportistas reunidos en una misma zona.