Bomberos solidarios salmantinos a kilómetros de la guerra

Con el objetivo de “aliviar el sufrimiento humano”, esta semana partió de España hacia la frontera ucraniana la Caravana por la Paz, una iniciativa que se gestó en Murcia y que cuenta con el apoyo de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, en este caso personalizado en dos bomberos de Salamanca, José Ramón Santos y José Manuel Estévez. Ambos se embarcaron en este proyecto solidario y tras un largo viaje en varias etapas, turnándose al volante de una furgoneta que acompaña a dos camiones cargados de material humanitario (alimentos, medicamentos y material sanitario), anoche llegaron al campo de refugiados de Tulcea, en Rumanía, paso fronterizo para los refugiados ucranianos situado a escasos diez kilómetros de Ucrania y a 300 kilómetros de Odesa.

Pese a algún contratiempo por la avería previa de uno de los dos camiones, que finalmente salió con 24 horas de diferencia, los bomberos admiten que aunque “el viaje se hace pesado” por el “mal tiempo, la lluvia, los atascos en las aduanas y los cientos de camiones, muchos de ayuda humanitaria, en las carreteras”, llevan el “ánimo hasta arriba, a desbordar”. Así lo reconocía José Ramón Santos a este periódico, que aprovechaba el viaje para rendir un homenaje a Eloy Palacios, bombero del ayuntamiento de Oviedo, y a Paco, bombero del ayuntamiento de Béjar, fallecidos en actos de servicio.

“Esperábamos no haber tenido que participar, pero es un movimiento solidario y estamos encantados de ayudar siempre que pidan apoyo de los bomberos”, reiteraba su compañero José Manuel Estévez. Aunque en la Caravana por la Paz estaba prevista la presencia de otros compañeros de salvamento y extinción de incendios de Madrid, Toledo y Tenerife, finalmente, a última hora, no pudieron acudir. “Nosotros agradecemos a los compañeros de Salamanca que nos han cambiado las guardias para poder venir. Con el problema nacional de que no hay plazas, los bomberos no tienen quien les cubran si quieren acudir a acciones solidarias”, explicaba José Ramón Santos.

Tras llegar a Niza, atravesar Italia, pasar por Hungría y recorrer Rumanía, los bomberos de Salamanca llegaron este jueves al destino con el objetivo de descargar el material en unos almacenes que después surten a los vehículos que entran en Ucrania. “El plan es visitar uno o dos campos de refugiados y ver las necesidades que tienen para ofrecer nuestra ayuda. Sabemos que Polonia ya está saturado y ahora los refugiados están bajando a Rumanía”, explicaba Santos. Sobre la posibilidad de trasladar refugiados a España, el bombero confirmaba que esa opción está por ver, ya que “España y otros países ya no tienen capacidad operativa para recibir más desplazados”.