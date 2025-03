Ser Bob Dylan solo está al alcance de un prodigioso Timothée Chalamet

La Gaceta Viernes, 28 de febrero 2025 | Actualizado 01/03/2025 17:31h. Comenta Compartir

Hace unos días, cuando recogió el -inesperado- premio del Sindicato de Actores (SAG), Timothée Chalamet declaró que aspira a ser «uno de los grandes», y mencionó a Marlon Brando o Daniel Day Lewis. El joven intérprete de Nueva York (1995) no va desencaminado. En apenas una década de carrera, le ha dado tiempo a alternar el cine de autor (Call me by your name) con los taquillazos comerciales (Wonka), y a ganarse la confianza de los directores más prestigiosos, desde Denis Villeneuve (Dune) a Greta Gerwig (Mujercitas), pasando por Christopher Nolan (Interstellar) o, por supuesto, Luca Guadagnino (Bones and all). Ahora aspira por segunda vez a los Oscar, que se entregan en la madrugada del domingo 2 de marzo, y aunque las quinielas siguen dando como favorito a Adrien Brody por The Brutalist, no sería descabellado que reconozcan a Chalamet por A Complete Unknown. «El papel de mi vida», ha reconocido. Fruto de cinco años de trabajo y profundización en una figura histórica (casi legendaria) como Bob Dylan. Aparte de sus gestos y manierismos, el actor clava lo más difícil: su forma de cantar y tocar la guitarra. Se estrena ya en Van Dyck; el lunes puede disfrutarse en versión original subtitulada a 4,50€.

Retratar a una figura tan escurridiza como el músico de Duluth (1941) resulta casi imposible, tanto que Todd Haynes directamente optó por fragmentarlo en distintos actores en I'm not there (2007). Dylan es un enigma siempre cambiante, imposible de encasillar. Un misterio. Por eso A Complete Unknown se centra en una época muy concreta: los años de su ascenso, desde 1961, cuando llegó a Manhattan sin un centavo, hasta que en 1965 -ya como un ídolo de masas mundial- dinamitó la música folk a golpe de distorsión en el festival de Newport, donde irritó a los puristas con su banda y su guitarra eléctrica. Entre medias, apenas cuatro años, durante los cuales ese joven admirador de Woody Guthrie no solo compuso un generoso puñado de canciones eternas (la banda sonora del filme es impagable), sino que mostró su activismo social en un país muy convulso. Detrás del proyecto se encuentra un director versátil como James Mangold, que ha demostrado mucho oficio en distintos géneros, incluido el de acción y superhéroes, con la notable Logan, pero a quien se asocia al biopic musical desde En la cuerda floja (2005), en torno a otro mito como Johnny Cash. La recreación de las calles del West Village y de su atmósfera es sin duda uno de los puntos fuertes de la película. En el reparto, más nombres de lujo: Elle Fanning en la piel del primer amor de Dylan; Edward Norton como el veterano cantautor Pete Seeger, papel que le ha valido una candidatura al Oscar a mejor actor secundario; y la casi desconocida Monica Barbaro, nominada a actriz secundaria por encarnar a Joan Báez.

