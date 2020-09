Blanca Sánchez Santiago: “En el estudio de la vacuna vamos mucho más rápido, pero no desvirtúa el resultado”

–Mi relación es muy estrecha. Mi padre es de Miranda del Castañar y estudió Medicina en Salamanca. Vino a hacer el MIR a Santander, donde conoció a mi madre y aquí se quedó. Siempre nos ha inculcado el amor por Salamanca, especialmente por Miranda y por la Sierra de Francia. Si yo nací en mayo, en agosto ya me llevaron allí.

–Necesitamos 40 personas limpias, es decir, sin enfermedades y que no hayan tenido contacto con el coronavirus hasta ahora. Tenemos dos grupos, uno de 18 a 55 años y otro de más de 65 años. Todos deben superar una PCR y pruebas que demuestren que no están infectados ni se han contagiado en el pasado de COVID.

–Se presentó un medio salmantino como yo, pero finalmente no fue seleccionado.

–El ensayo dura entre 14 y 16 meses, en función del grupo de tratamiento de los voluntarios. En estos meses tenemos que ver su eficacia sin exponer al paciente directamente al virus, no les diremos que se paseen por la planta de infectados (bromea). Les someteremos a pruebas para saber si han desarrollado anticuerpos, como pasa con el resto de las vacunas. Otro objetivo es la seguridad, por eso el estudio se alarga hasta los 16 meses, para seguir vigilando a los pacientes aunque en la fase 1 ya ha demostrado que es segura.

–Nosotros nos guiamos por la Agencia Internacional de Armonización que dicta cómo deben ser los ensayos clínicos. Están incluidos países de Europa, Estados Unidos y Japón, además de tener como observador a Canadá. China y Rusia no están dentro. Con eso no quiero decir que el proceso sea irregular, porque a lo mejor las agencias reguladoras europeas y la estadounidense quizás consideren que ha sido correcto y lo aprueben.

–Vamos mucho más rápido de lo habitual, pero eso no desvirtúa el resultado. La diferencia con otros ensayos es que la inclusión de los voluntarios se hace a la vez en los tres centros asignados en España, el nuestro y los madrileños de La Paz y La Princesa. Eso no suele ocurrir con los estudios de otros fármacos y vacunas, donde el cribado de los voluntarios y el seguimiento se hace de forma desigual, por lo que hay que esperar mucho para que todos los centros terminen el ensayo y obtengan los resultados. En este caso vamos todos al unísono y es ahí donde tenemos la ventaja. En todo caso siempre se mantiene la seguridad de las vacunas, porque las agencias de seguridad no permitirán iniciar plenamente la fase 3 sin contar con los resultados de la fase 2. Las agencias están innovando en todo lo relacionado con la investigación de fármacos del coronavirus, pero sin perder de vista la seguridad.