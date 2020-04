Blanca Ares, directora general de Universidades de la Junta: “La adaptación de la EBAU no pasa por recortar temas”

La directora general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares, analiza los cambios en la EBAU y otras cuestiones universitarias.

–Además del cambio en las fechas se producen variaciones en el modelo de examen de la EBAU, ¿no temen que directamente los alumnos dejen de estudiar parte del temario?

–No, precisamente los responsables técnicos universitarios de la EBAU están en estos momentos trabajando para concretar estas adaptaciones en los nuevos modelos de examen, que serán aprobadas por la Comisión Organizadora en los próximos días. Esta adaptación no pasa por recortar contenidos -jurídicamente es muy complicado y materialmente imposible a estas alturas ya que no todos los temarios se dan por el mismo orden-, sino por incorporar más opcionalidad en las preguntas para permitir que los alumnos demuestren sus competencias y conocimientos de modo que no se vean perjudicados si algunos de los contenidos no los adquirieron con la misma soltura por culpa del estado de alarma.

–¿Se planteó simplemente no hacer prueba y utilizar la calificación de Bachillerato?

–No. El acceso a la universidad a través de una prueba específica responde a los principios de igualdad, mérito y justicia y, por supuesto, si fuera única en todo el territorio, todavía más.

–¿Esta situación podría empeorar el agravio comparativo que ya sufren los alumnos de Castilla y León respecto a los de otras comunidades?

–No. En esta situación tan excepcional todos estamos volcados y comprometidos con la introducción de ciertos correctores que permitan adaptarnos a esta situación de emergencia. Además, se han establecido unas orientaciones comunes que los responsables autonómicos de Universidades estamos siguiendo y tenemos intención de aplicar de forma coordinada.

–El rector de Salamanca habla de dificultades logísticas.

–La organización de la EBAU siempre es un reto ya que implica ca el despliegue de un gran número de personas y de espacios para que todo salga a la perfección, pero nuestras universidades tienen una gran experiencia y destacan por su impecable tarea en su organización. Este año, al haberse retrasado al mes de julio la convocatoria, entendemos que la disponibilidad de espacios y del personal docente colaborador será, en principio, mayor, pero también que habrá que adoptar soluciones específicas para mantener las medidas de distanciamiento social que sean necesarias.

–¿Y el inicio del curso universitario, buena parte de los grados ya empezaba a primeros de septiembre, cambiará?

–La aprobación del calendario universitario es competencia de las propias universidades, pero teniendo en cuenta que probablemente se destine parte del mes de septiembre a la realización de algunas prácticas, defensa de los TFGs o TFMs y convocatoria extraordinaria de la EBAU, puede que el inicio de curso, efectivamente, se acabe retrasando.

–Todas las convocatorias pendientes de becas y ayudas de distinto tipo ¿siguen sus plazos?

–La suspensión, inicialmente declarada por el estado de alarma, de todos los plazos y términos dificultaba la continuidad de muchas de nuestras actuaciones. En todo caso, hemos seguido trabajando internamente en guías formativas alternativas u otras opciones para considerarlas completadas ya que el objetivo es que las universidades aseguren la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje de una forma equivalente a los comprometido en los programas formativos originales.

–Una cuestión clave son las prácticas, ¿se deja en manos de las universidades la posibilidad de reducir los créditos?

–En este tema también existe un intenso trabajo coordinado entre las instituciones afectadas; universidades, agencias de evaluación de la calidad, estudiantes, Consejería de Educación y Ministerio. En relación con las prácticas, la casuística es muy amplia. Así, se han fijado unas recomendaciones generales para todo el sistema que deben concretarse en soluciones adaptadas a las distintas realidades académicas, extraordinariamente dispares. Al mismo tiempo que se garantice el rigor y calidad de las enseñanzas. En cualquier caso, la fijación de un porcentaje mínimo de realización de horas presenciales debe verse completada con metodologías formativas alternativas u otras opciones para considerarlas completadas ya que el objetivo es que las universidades aseguren la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje de una forma equivalente a los comprometido en los programas formativos originales.

–¿Hay algún control de la docencia online por parte de las instituciones universitarias?

–Sabemos que se está realizando un seguimiento estrecho desde los vicerrectorados competentes para tratar de garantizar la continuidad del curso académico con la mayor normalidad posible y la adquisición de las competencias necesarias.

–Lo sucedido ha acelerado la transformación digital ¿no?

–Sí, por supuesto, pero no debemos olvidar que desde la Consejería de Educación veníamos apostando por esta transformación digital ya desde hace años. Hemos destinado en estos dos últimos años importante financiación para el apoyo a la docencia online, inversiones destinadas, también, a los servicios de investigación y bibliotecas con el objetivo de poner a disposición de la comunidad universitaria repositorios documentales digitales -y en abierto- a los que acceder desde cualquier lugar del mundo. Hemos reforzado la capacidad de almacenamiento de datos y su seguridad y hemos financiado una plataforma digital compartida entre las universidades y la Consejería donde encontrar el equipamiento científico, técnicas y servicios de nuestras universidades.

–¿Las universidades juegan un papel clave en la investigación en esta situación de crisis?

–Sin ninguna duda. Una importante representación de la comunidad investigadora regional se ha presentado a la convocatoria promovida por el Instituto de Salud Carlos III para financiar proyectos de investigación con cargo el Fondo COVID19 con el objetivo de contribuir a un tratamiento eficiente del paciente o la preparación y respuesta de salud pública y desde la Junta de Castilla y León estamos preparando una convocatoria que complemente la financiación estatal con hasta 2.4 millones de euros para los proyectos regionales.la tramitación de todas nuestras ayudas, especialmente aquellas relacionadas con la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia regional, si cabe más esencial en estos momentos, y estamos tratando de conseguir la fórmula jurídica que nos permita publicar las convocatorias pendientes si esta situación se alarga más.