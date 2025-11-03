'Besa y vete': multas y confusión Las nuevas zonas de parada rápida y estacionamiento breve impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca y las zonas de bajas emisiones generan dudas entre las familias que van a recoger a los niños a la salida del colegio

Coches situados en una de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento para esperar a los niños a la salida del Colegio.

M. B. Salamanca Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:13

El Ayuntamiento de Salamanca continúa aplicando medidas para mejorar la seguridad vial en los entornos escolares y facilitar el estacionamiento de vehículos. Sin embargo, en algunos colegios del centro, como el Maestro Ávila y el Santa Catalina, las nuevas normativas y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) están generando más confusión que alivio entre los padres.

El Consistorio explica en su web oficial que se han habilitado dos tipos de espacios: por un lado, zonas de parada rápida (30-60 segundos), en el carril derecho, sin doble fila ni apagado del motor, para subir o bajar a los alumnos; y, por otro, zonas de estacionamiento breve (5-10 minutos), cercanas a los colegios, pensadas para quienes necesiten acompañar a los menores hasta la puerta.

La Policía Local controla estos espacios durante los horarios de entrada y salida de los centros. Según el Ayuntamiento, el objetivo es garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico, evitando los habituales embotellamientos en torno a los colegios.

Sin embargo, sobre el terreno, las impresiones son muy distintas.

Vidal Amores, que acude varios días por semana al colegio Maestro Ávila, confiesa desconocer los detalles de la normativa: «He dado tres vueltas y, al final, he tenido que parar aquí. No sabía lo de las zonas de 30 o 60 segundos. Aparcar es terrible».

Otros padres comparten esa sensación de desinformación. «Sabemos que hay zonas nuevas, pero nadie te explica claramente dónde puedes parar ni cuánto tiempo», apunta Félix García, mientras espera en la Cuesta de San Blas.

Allí al lado, en el colegio Santa Catalina, la preocupación se mezcla con la confusión que genera la zona de bajas emisiones, que afecta también al Maestro Ávila. Los padres deben registrar la matrícula en una plataforma digital para evitar sanciones si acceden al área restringida.

Alejandro Romero, padre de una alumna, explica la dificultad de cumplir con horarios tan estrictos: «Te dan unos minutos muy concretos. Si te retrasas porque tu hija se pone mala o sales del trabajo más tarde, ya no puedes entrar. La vida no es tan rígida. Pedimos una franja horaria más amplia». Añade que la inseguridad está siempre presente: «Nosotros cumplimos, pero tienes miedo de que un día te llegue una multa. No es por no respetar, es por falta de flexibilidad».

Otros padres destacan que las nuevas salidas obligatorias, derivadas de la zona de bajas emisiones, agravan los atascos. «Ahora no podemos tirar hacia el Palacio de Congresos y todos tenemos que salir por la vaguada. Allí se hace un embudo», denuncia una madre que prefiere no dar su nombre. Sugiere, además, que «sería útil que un agente regulase el tráfico a la hora de salida».

Álvaro Centurión, en este caso hermano de uno de los niños a recoger, resume el sentir general: «Lo de las bajas emisiones me parece una tontería. Si un día necesito venir en coche porque me surge algo, tengo que andar mirando si estoy dentro del horario o si me van a multar. No puedes acercarte con tranquilidad».

Aunque las medidas del Ayuntamiento pretenden mejorar la seguridad, los padres reclaman más claridad y flexibilidad. Muchos reconocen la buena intención del Consistorio, pero consideran que la comunicación ha sido insuficiente y que las sanciones generan miedo. «Hay mucha normativa, mucha prohibición… y poca tranquilidad», resume Vidal Amores.

Desde el Consistorio se recuerda que estas actuaciones se enmarcan en el plan de seguridad vial escolar, que busca reducir los riesgos de los peatones.

