Bertín Osborne: “Sería más lógico que Castilla se quisiera independizar”

Diversión y adrenalina. Estos son los ingredientes que Bertín Osborne propone para la actuación de este sábado en el Palacio de Congresos (20 horas) donde presentará su espectáculo “Yo debí enamorarme de tu madre” cargado de mariachis y rancheras.

–¿Qué se encontrarán mañana los salmantinos en su nuevo espectáculo?

–Todos mis compañeros y yo solemos cambiar los espectáculos cada uno o dos años y este lo he cambiado por completo. Llevo un espectáculo más mariachi y mejicano con 13 músicos. Es espectacular porque son canciones que conoce todo el mundo. La gente se divierte mucho porque canta y reconoce las canciones.

–¿Cuál es el secreto de las rancheras?

–Es un género que en este país gusta mucho. En la generación de mis padres fue la música con la que crecí junto a las zarzuelas. De Madrid para abajo, antes en todas las fiestas salía el flamenco de turno. Ahora, la mitad de las veces aparece un mariachi. Cuando yo empecé hace 25 años había 3 mariachis y ahora hay 300. Ver entrar a un mariachi es un subidón de simpatía, alegría y adrenalina que no lo consigue una banda por muy buena que sea.

–¿Qué recuerdos le trae Salamanca?

–Actuar en Salamanca no lo he hecho más que 4 o 5 veces pero sí que voy cada cierto tiempo al campo porque conozco mucha gente con fincas y caballos.

–No se limitará a cantar, ¿también repasará al Bertín más divertido?

–Cuento algunas historias que son muy divertidas de cuando empecé, con Frank Sinatra. Introducciones a canciones.

–¿Queda algo por descubrir de Bertín?

–Yo creo que no. Ya me conoce todo el mundo. Me han visto planchar camisas, pasar la aspiradora. No tengo secretos. No tengo cara oculta como la luna. La gente me conoce perfectamente y saben a lo que vienen.

–¿El Bertín más íntimo ha surgido en el programa “Mi casa es la tuya”?

–A mí me conocieron con “Contacto con tacto” y la faceta de cachondeo total. Yo me he procurado divertir en todos los programas y hacer el ganso en televisión que a mí me divierte mucho. Es verdad que en este programa es más tiempo. Llevamos 140.

–¿A quién le gustaría entrevistar?

–Felipe González y Arturo Pérez Reverte. Nos faltan muchísimos personajes importantes y los haremos haciendo. Todavía tiene un recorrido largo. Ya estamos grabando otra vez y volveremos alrededor de Navidad.

–¿Y a quién no?

–No he dicho no jamás a nadie. Si me los proponen es porque son interesantes de una manera o de otra. Nunca es bueno tener ideas preconcebidas.

–¿Le duele Cataluña estos días?

–Nos duele a todos los que queremos mucho a Cataluña y los catalanes. Me encanta ir y el lugar donde más he disfrutado en mi vida es Barcelona. A mí me parece un sinsentido porque no va a ningún sitio. No solo perjudica a Cataluña, sino al 50% de los catalanes. Ellos mismos se están ahorcando. Esto tiene una solución muy mala y para ellos terrorífica. Este problema lo han generado los políticos. No estaba en la calle hace 20 años. El problema de odio no existía. ¿Qué han enseñado a los jóvenes para tener esa cara de odio? Cataluña ha sido parte de España toda la vida. Nunca ha sido independiente en la historia de la humanidad. Sería más lógico que Castilla se quisiera independizar, el reino de León y Aragón... El 90% son chavales que se fugan las clases para divertirse y formar el lío. ¿Pero para qué? Para tener unos tíos metidos en la cárcel, otros que van a entrar, para que les suspendan la autonomía. ¿Qué necesidad hay de esto? Siempre han sido listos y han negociado, ¡coño que negocien otras ventajas y otras prebendas! Pero la independencia no la van a conseguir. ¿Para qué seguir esta locura?

–¿Se ha mejorado en la visibilidad de la discapacidad?

–Es de justicia. Antiguamente se escondía a los niños con parálisis cerebral. Yo he preferido hacer todo lo contrario. No solo tienen los mismos derechos, sino que son personas mejores que nosotros porque no conocen la maldad. Me dolía mucho que se escondiera porque había padres que les daba vergüenza hasta sacarlos al parque.