Bernardo Hernández, en el Foro GACETA: “Todo lo que pueda ser digital deberá ser digital”

En el encuentro virtual, en el que han participado más de 200 invitados, Bernardo Hernández ha querido poner de manifiesto que los próximos meses estarán llenos de incertidumbre y que la transformación digital es “un buen antídoto”, una “buena vacuna económica y empresarial” para todos aquellos negocios que no saben qué les deparará el futuro. El experto ha hecho hincapié en que “no hay que quedarse atrás” y hay que empezar a “navegar en la transformación digital”, pues las empresas españolas ya van con “años de retraso” respecto a países como, por ejemplo, Estados Unidos. En esta línea Hernández ha destacado la “enorme diferencia” que hay entre regiones y países, lo que no permite aplicar en cada territorio las “mismas recetas”, y ha hecho una comparativa de cómo la población estadounidense ha sabido crecer con esta crisis, algo España no ha sabido desarrollar.