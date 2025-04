Ben Affleck regresa a su papel favorito (y no es Batman) En 'El contable 2', secuela del estupendo policiaco de 2016, el experto en matemáticas se alía con su hermano (Jon Bernthal, de 'The punisher')

Ni el mejor amigo de Will Hunting. Ni ese Batman resentido y crepuscular de Zack Snyder. Ni el marido infiel (y manipulado) de Perdida. Ni el soldado de Pearl Harbour. Ni el ejecutivo de Nike que fichaba a Michael Jordan en Air. Ni el agente de la CIA de Argo. Ni el perforador de petróleo que salva a la Humanidad en Armageddon. Todos esos personajes -y otros muchos- han trazado la carrera de Ben Affleck (1972), pero el prolífico actor, escritor y director californiano guarda un cariño especial al papel de Christian Wolff. Ese contable con autismo que ponía su don para las matemáticas al servicio de la mafia sorprendió a la crítica y al público en 2016. Aquel policiaco rabiosamente entretenido, de estética fría y oscura, lleno de humor negro y de elipsis, demostraba un enorme conocimiento del género. Tras un moderado éxito en salas, arrasó en plataformas. Ahora, su secuela, El contable 2, potencia la acción, el misterio, la adrenalina, la testosterona y los diálogos ácidos. Y, mejor todavía, la química con Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead), su letal hermano. En la trama, ambos colaboran para destapar los secretos de una de las redes criminales más peligrosas del mundo… y para defenderse de ella. El contable 2 se estrena ya en Cines Van Dyck y en Cines Van Dyck Tormes.

Como ha apuntado algún periodista, El contable 2 es una especie de Rain Man ultraviolento. La condición del protagonista -extremadamente meticuloso, maniático y ordenado- lo hace imbatible en su trabajo, pero también le dificulta las conexiones humanas. Genio de los números, sufre en la comunicación, si bien fue eso mismo lo que le puso en bandeja su doble vida como gestor de las finanzas de cárteles de la droga. La contención de Affleck contribuye a la profundidad psicológica y la vulnerabilidad de un personaje que, como la propia película, pasa hábilmente de la tensión a lo cómico. Premio del Público en el prestigioso festival South By Southwest (SXSW), El contable 2 puede recordar a esas buddy movies de los 80 (a lo Arma Letal). Detrás del proyecto repite el mismo equipo que llevó a buen puerto el filme original: el guionista Bill Bubuque (creador de la serie Ozark) y el realizador Gavin O'Connor. Este último vuelve al tema más habitual de su cine: las familias rotas y los conflictos fraternales. Basta con recordar a los dos luchadores de Warrior (2011), Tom Hardy y Joel Edgerton, o a los policías de Cuestión de honor (2008), Edward Norton y Noah Emmerich.