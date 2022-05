BBVA facilita la apuesta de empresas y particulares por el autoconsumo con paneles solares

EL uso de las energías renovables para autoabastecerse, y así ahorrar en la factura de la luz y de gas, es una tendencia al alza que, además, cuida del medioambiente. La llegada de los fondos europeos supone una oportunidad sin precedentes para el impulso del autoconsumo fotovoltaico en España, a nivel empresarial y sobre todo en el mundo residencial.

La ‘Hoja de Ruta’ de autoconsumo, publicada por el Gobierno en diciembre del año pasado, busca fomentar la instalación de paneles solares en más de 40.000 hogares. En este sentido, BBVA facilita a sus clientes la posibilidad de recibir asesoramiento y ayuda en la gestión y tramitación de subvenciones destinadas al autoconsumo, almacenamiento y climatización, así como de solicitar soluciones de financiación.

La escalada en el precio de la electricidad y los incentivos cada vez mayores para la instalación de este tipo de energía están suponiendo un avance exponencial en los sistemas de autoconsumo. En 2020 únicamente se aprobaron 54 instalaciones en Salamanca, una cifra prácticamente residual. El panorama cambió en 2021. El año pasado el Servicio Territorial de la Junta recibió 375 solicitudes y aprobó 292. Un repunte que se mantiene en 2022. En el primer trimestre se presentaron 158 proyectos, de los que ya están autorizados 42. A estas cifras hay que sumar 199 que se encuentran en tramitación.

Pese a estos avances, existen todavía creencias erróneas de que apostar por medidas que mejoren la eficiencia energética, como el autoconsumo fotovoltaico, es una decisión cara cuando se trata de una decisión inteligente. Apostar por medidas en este sentido abre muchas posibilidades para empresas, pymes, autónomos y particulares en el ahorro energético, tanto de sus negocios como de sus hogares.

En el autoconsumo, no se puede ver solo la inversión en el corto plazo, si no el retorno a largo plazo, su rentabilidad. Es cierto que las ayudas permiten reducir el tiempo de retorno de la inversión y en algunos casos incluso la cubren por completo, pero es importante indicar que se trata de instalaciones rentables, es decir, no necesitan de las ayudas para ponerlas en marcha y más en un contexto como el actual.

El autoconsumo es una tecnología madura y su coste hace muy interesante su implementación. Por ejemplo, se estima que el ahorro energético de una instalación de hasta ocho paneles fotovoltaicos en una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados puede alcanzar el 40%, lo que podría cubrir la inversión necesaria para llevarla a cabo, en un periodo de siete a ocho años. Este plazo se podría reducir en función de las ayudas recibidas y las reducciones en el IBI establecidas por los ayuntamientos, según sea aplicable en cada localidad o comunidad.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España destinará 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones de euros. El paquete de ayudas, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pueden suponer aproximadamente entre el 15 y el 45% del coste del panel en el caso de empresas y de hasta un 40% en autoconsumo particular.

BBVA quiere estar cerca de sus clientes para fomentar la descarbonización de la economía y la sociedad, favoreciendo el desarrollo de proyectos sostenibles. Por ello, el banco ofrece desde el cálculo de la huella de carbono que ofrecemos a través de la app, como realizar un servicio de acompañamiento en la adopción de medidas de eficiencia energética, a través de distintos acuerdos de colaboración con socios estratégicos, que incluye un servicio de tramitación de las subvenciones, además de diferentes soluciones de financiación adaptadas a cada proyecto. Así, los clientes pueden también solicitar a BBVA anticipar la subvención y financiar, si lo necesitan, el importe adicional de la inversión que realicen.