Banda de Música de Villamayor: una historia de comunidad, ritmo y vida

Hablar de la Banda de Música de Villamayor es hablar de un proyecto colectivo que lleva casi tres décadas latiendo al ritmo del pueblo. Nació en 1997, sin grandes pretensiones, pero con una idea sencilla y poderosa: crear un espacio donde la música uniera generaciones, familias y formas de entender la vida. Hoy, casi treinta años después, la visión sigue intacta y la Banda se ha convertido en uno de los motores culturales más reconocibles del municipio.

Quien se acerca a un ensayo, un concierto o un pasacalles lo percibe enseguida: la BMV no es solo un conjunto de músicos tocando a la vez; es una comunidad tan diversa como sorprendente.

Actualmente la forman 40 intérpretes, aunque por sus atriles han pasado muchos más a lo largo de los años. En sus filas conviven niños de 10 años con veteranos de 92, y ese simple dato ya describe mejor que cualquier discurso la esencia de esta agrupación. Aquí cualquiera encuentra su sitio, tenga la edad que tenga y venga de donde venga.

Una actividad constante que no entiende de estaciones

La Banda mantiene una agenda musical activa prácticamente todo el año. Solo descansa en agosto, aunque incluso en ese mes es habitual que algún miembro comente que echa de menos los ensayos. Entre septiembre y julio, los lunes y viernes de 20:00 a 22:00 h, el Aula de Cultura de Villamayor se convierte en un taller sonoro donde se preparan conciertos, pasacalles, festivales, colaboraciones con otras entidades, actuaciones en Semana Santa y viajes que llevan el nombre del pueblo más allá de sus fronteras.

Esa continuidad solo se sostiene con compromiso: el de los músicos que sacan tiempo entre estudios, trabajos y obligaciones familiares para ensayar; y el del público que año tras año sigue asistiendo, acompañando y celebrando cada una de las propuestas. Porque la relación entre Villamayor y su banda es de ida y vuelta, y esa complicidad es uno de los grandes motivos por los que el proyecto sigue creciendo.

La importancia de quienes dirigen el timón

Una banda no funciona solo por sus músicos, sino también por la figura de quienes la guían desde la batuta. En su historia reciente, la BMV ha tenido tres directores cuyas etapas han marcado el carácter de cada ciclo musical.

Pedro Hernández Garriga (2008–2018) impulsó una década de consolidación, ampliación de repertorio y estabilidad interna.

Joaquín Hernández Ferrús (2018–2022) apostó por modernizar el enfoque y abrir la banda a nuevas dinámicas de trabajo.

Desde septiembre de 2022, la dirección está a cargo de Sergio Manuel García González, con solo 21 años. Su juventud podría sorprender a quien no lo conozca, pero quienes han trabajado con él destacan su rigor, su energía contagiosa y su capacidad para crear un ambiente donde se mezcla disciplina con motivación. Bajo su batuta la banda ha encontrado una etapa de frescura, ambición y renovación, sin perder el respeto por su historia.

Más que música: un lugar donde ocurren cosas importantes

Lo que hace especial a la Banda de Música de Villamayor no son solo las actuaciones, sino todo lo que sucede alrededor: amistades que llevan años, jóvenes que crecen en un entorno sano y creativo, familias que vuelven a reencontrarse con la música después de décadas, adultos que descubren un hobby que termina siendo parte esencial de su vida, y vecinos de Salamanca que, atraídos por el ambiente y la cercanía, se suman cada curso a esta aventura sonora. La distancia de cinco minutos con la capital facilita que muchos músicos de la ciudad crucen el Tormes para unirse.

También hay algo que no aparece en los programas de mano: la sensación de pertenencia. Esa mezcla de responsabilidad y alegría cuando llega Santa Cecilia; los nervios que preceden a cada concierto; el silencio concentrado de los ensayos; los viajes que dejan anécdotas que se cuentan años después; y la satisfacción de representar a Villamayor allá donde la banda actúa. Todo eso construye identidad, memoria y tejido social.

Un proyecto que sigue abierto

Aunque la banda está consolidada y vive un momento especialmente dinámico, su filosofía siempre ha sido la misma: puertas abiertas. Cualquier persona que toque un instrumento de banda y quiera formar parte del proyecto puede contactar y unirse, sin importar su edad ni su nivel. Lo importante es la actitud y el compromiso con el grupo. Además, Villamayor se ha convertido en un punto de encuentro para músicos de Salamanca y alrededores que buscan un ambiente cercano y exigente a la vez.

La agrupación sigue creciendo y siempre es bienvenida la incorporación de nuevos instrumentistas, especialmente de aquellos que deseen vivir la experiencia de tocar en una banda donde cada miembro cuenta y donde la música se entiende como un servicio cultural a la comunidad.

Un futuro que se escribe a muchas manos

La Banda de Música de Villamayor no pertenece a una generación ni a una época concreta: pertenece a todas. Ha superado cambios, etapas y retos, y lo ha hecho siempre con la misma fuerza que hoy la mantiene viva. Su historia continúa escribiéndose en cada ensayo, en cada actuación y en cada músico que decide sumarse.

Quien la ve actuar quizá no se imagina la cantidad de pequeñas historias que conviven dentro: la ilusión del niño que toca su primer pasacalles, el orgullo del veterano que sigue disfrutando, la emoción del familiar que escucha a un hijo o una madre en el escenario, la entrega de quienes organizan, preparan, cargan, viajan y dan forma a cada proyecto.

Eso, en el fondo, es la BMV: música, sí, pero sobre todo comunidad. Y mientras haya personas dispuestas a coger un instrumento y compartirlo con los demás, esta historia seguirá sonando.