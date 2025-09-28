FOTODENUNCIA
Un banco que pide mantenimiento a gritos
Se encuentra en la calle Emigdio de la Riva
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 28 de septiembre 2025, 05:30
En la calle Emigdio de la Riva, este banco llama la atención de los vecinos. Se percibe especialmente deteriorado con evidentes señales de desgaste por el paso de los años. Está claro que para mejorar su estado, necesitaría un poco de pintura o barniz.
