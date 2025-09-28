Un banco que pide mantenimiento a gritos

La Gaceta Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

En la calle Emigdio de la Riva, este banco llama la atención de los vecinos. Se percibe especialmente deteriorado con evidentes señales de desgaste por el paso de los años. Está claro que para mejorar su estado, necesitaría un poco de pintura o barniz.