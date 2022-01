Baltasar atenderá a los niños confinados en Salamanca por teléfono

Baltasar llegará a las casas de muchos niños que estos días permanecen confinados en sus casas y no podrán bajar a ver la cabalgata. La idea ha surgido de José Luis Pérez Hernández, un salmantino muy vinculado a las cofradías, las cabalgatas de Reyes y con los cabezudos. “Se nos ocurrió que sería una buena manera de estar presente en los niños que hoy no podrán ir a la cabalgata. No podemos ir a las casas porque están en situación de aislamiento, pero sí podemos hablar con ellos”, detalla.

Así, se descartó completamente visitar las viviendas, aunque fuera por el balcón, y se pensó que con esta vía telemática se llegaría a un mayor número de personas.

Por ello, se le ocurrió la idea de realizar videollamadas personalizadas en directo a los niños que estuvieran confinados tras contactar previamente con los padres. “Aunque podrán verlo por televisión, creo que con el año que han pasado los niños se merecen un mensaje de los Reyes Magos”, detalla. Desde su habitación se ha habilitado un ‘despacho real’ desde donde Sus Majestades de Oriente se comunicarán con los más pequeños.

Evitar la picaresca: solo niños confinados.

Pérez Hernández hace un llamamiento a que solo se pongan en contacto los padres de niños confinados, ya que el resto de pequeños tienen otras opciones para ver a los Reyes Magos en la cabalgata real que hoy recorrerá la ciudad. La iniciativa se ha difundido en los últimos días a través de las redes sociales y ya hay varios niños que recibirán su recompensa en forma de mensaje.

¿Cómo contactar para hablar con los Reyes Magos si estás confinado? Los padres de los niños que estén confinados deben mandar un correo electrónico a solepren@hotmail.com donde José Luis Pérez se lo hará llegar a los Reyes Magos para que contacten con los pequeños. Tras recibir el email, se pondrá en contacto con los padres para concertar la cita y que los pequeños reciban su mensaje de los Reyes.