Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Congesa XXI Senior Masculino.
CONTENIDO PATROCINADO

Balonmano Ciudad de Salamanca: 3 décadas de balonmano

El club celebra tres décadas de historia con más de 250 jugadores y jugadoras, apostando por la formación y los valores deportivos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:00

El Balonmano Ciudad de Salamancacelebra este año su 30º aniversario, consolidándose como una de las referencias deportivas de la ciudad y de la comunidad autónoma. Con más de 250 jugadores y jugadoras en todas las categorías, el club continúa creciendo y fomentando el deporte como herramienta de formación personal. Nuestro objetivo es transmitir valores como el compañerismo, el compromiso, la superación y el respeto, promoviendo un ambiente que une a familias, deportistas y entrenadores en torno a una misma pasión: el balonmano en Salamanca.

Confiterías Gil Senior Femenino.
Fisioterapia Polo Juvenil Masculino.
Confiterías Gil Juvenil Femenino.
Cafetería Alamedilla Cadete Masculino.
Caja Rural Cadete Femenino.
Reciclajes Montalvo Infantil Masculino A.
Rte. Guinaldo Infantil Masculino B.
R. García Moreno Infantil Femenino.
Sanalón-Villares Senior Masculino B.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  2. 2 «Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»
  3. 3 El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca
  4. 4 Así quedó el escalafón de novilleros de la temporada 2025
  5. 5 «Calentitas, que queman»: el aroma que anuncia el frío
  6. 6 El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3)
  7. 7 Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores
  8. 8 La falta de lluvia deja una campaña de aceituna menor de la esperada
  9. 9 El rastrillo San Vicente Paúl, 17 años ayudando
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Balonmano Ciudad de Salamanca: 3 décadas de balonmano

Balonmano Ciudad de Salamanca: 3 décadas de balonmano