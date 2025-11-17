Balonmano Ciudad de Salamanca: 3 décadas de balonmano
El club celebra tres décadas de historia con más de 250 jugadores y jugadoras, apostando por la formación y los valores deportivos
Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:00
El Balonmano Ciudad de Salamancacelebra este año su 30º aniversario, consolidándose como una de las referencias deportivas de la ciudad y de la comunidad autónoma. Con más de 250 jugadores y jugadoras en todas las categorías, el club continúa creciendo y fomentando el deporte como herramienta de formación personal. Nuestro objetivo es transmitir valores como el compañerismo, el compromiso, la superación y el respeto, promoviendo un ambiente que une a familias, deportistas y entrenadores en torno a una misma pasión: el balonmano en Salamanca.