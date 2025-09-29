Ballesol Salamanca, un entorno seguro especializado en el cuidado y la atención de las personas mayores

«En Ballesol cuidamos a las personas mayores desde la vocación, el cariño y el máximo respeto».

Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Mantener la autonomía y solvencia física, mental y funcional de las personas mayores, ha sido siempre el principal reto de la residencia para mayores en Salamanca de Ballesol. Sus profesionales sostienen que, desde una clase de pintura, pasando por una terapia grupal o la aplicación temprana de un tratamiento innovador, todo suma a la hora de conseguir que las personas continúen en las mejores condiciones de salud, seguridad, autonomía y calidad de vida.

Es por ello que, desde esta residencia especializada en la atención a personas mayores y dependientes, se apuesta por la prevención como el mejor de los tratamientos, otorgando una gran importancia al ejercicio físico y a un aporte nutricional adecuado, pero también a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones vitales de sus residentes.

En esa línea trabajan la creatividad y abundan en los aspectos culturales, desarrollando los talentos de la persona, mediante una atención individualizada, centrada en la persona, en su historia de vida, sus aficiones y sus gustos, manteniendo, en la medida de lo posible, el contacto con su entorno.

«En Ballesol cuidamos a las personas mayores desde la vocación, el cariño y el máximo respeto, pero, además, buscamos crear entornos participativos y llenos de vida donde puedan disfrutar de la vida, sentirse realizadas y capaces de contribuir en la sociedad a través de su propio desarrollo», apuntan desde Ballesol Salamanca.

En definitiva, todo el mundo envejece. La clave está, según Ballesol y como aplica en cada una de sus residencias de mayores, en cómo respondemos a ese envejecimiento, porque está demostrado que se trata de una decisión de cada cual. Es decir, que cumplir años, logrando una vida plena es posible si, con anterioridad, se fomentan las habilidades y destrezas, tanto físicas como mentales de la persona, y esas rutinas y sanas costumbres, no se abandonan a medida que vamos avanzando hacia otras edades.

Proyectos de marca

Con el residente como protagonista de la vida diaria de la residencia, la oportunidad de envejecer aquí permite en sus estancias aprovechar servicios exclusivos Marca Ballesol durante todo el año como pueden ser:

- Roboterapia como aplicación terapéutica en personas con deterioro de capacidades y demencias. Permitiendo la interacción con un perro o gato robótico – diseñado para imitar el comportamiento y la apariencia de estos animales reales- consiguiendo fomentar la socialización y comunicación, y efectos psicológicos como la relajación y la motivación

- Líderes en recuperaciones siendo la primera opción en Recuperaciones Post-operatorias, ictus o terapias de compensación de la pérdida funcional… a través de programas individualizados y estancias diseñadas para una rehabilitación exitosa y con calidad de vida. Contando con equipos interdisciplinares en el que el médico supervisará el proceso de recuperación física, ajustando y revisando el tratamiento farmacológico. Por otro lado, durante las estancias temporales por recuperación de cualquier patología, nuestro equipo multidisciplinar se encargará de mejorar la autonomía y el reaprendizaje de las actividades de la vida diaria para asegurar un regreso seguro a su domicilio.

No son pocas las personas que acuden a la residencia de ancianos en Salamanca de Ballesol para recuperarse de una operación o estancia hospitalaria.

Ante fracturas de cadera, prótesis de rodilla, secuelas por inmovilización, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades neurológicas o accidentes cerebro-vasculares, Ballesol ofrece una respuesta geriátrica óptima mediante la aplicación de terapias especializadas.

En este caso, el trabajo interdisciplinar que realizan en sus residencias es determinante de cara a recuperar y mejorar la funcionalidad previa al proceso hospitalario.

¿El resultado? Incremento de la movilidad, mejora de la realización de actividades de la vida diaria, mejora de la marcha, disminución del número de caídas, mejora de la densidad mineral ósea y aumento de la sensación general de bienestar.

Ballesol Salamanca y su compromiso con la sociedad

Uno de los aspectos fundamentales que hacen de Ballesol un modelo único y diferente es su compromiso con la sociedad. Fomentar el protagonismo de los mayores, empoderarlos y darles el lugar que, por derecho, les corresponde en la sociedad se convierten en Ballesol en aspectos diferenciales con respecto a otros modelos.

Otro de sus puntales es la especialización, ya que a lo largo de los años y desde su fundación hace 44 años , esta empresa de origen familiar se ha dedicado, en exclusiva, a la atención a las personas mayores teniendo como objetivo la excelencia y la máxima calidad asistencial.

Hoy, Ballesol vuelve a revolucionar el mundo de las residencias de mayores con un modelo de gestión único y diferente que coloca a la persona mayor en el centro, reconociéndole el enorme valor que tiene en la sociedad como uno de los pilares básicos de la misma.

Lograr que la vida continúe lo más confortable posible «es parte del deseo y campaña de Ballesol: Nosotros, nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos».

Conctacto

Ballesol Salamanca

Teléfono: 923 20 12 34

Página web