Bajo mínimos: así ha sido la vuelta al trabajo del sector de la construcción en Salamanca

La deshibernación permitió que este lunes volvieran al trabajo principalmente a la construcción y a la industria, pero en Salamanca se quedó a medio gas al dejar fuera a buena parte de los reformistas, albañiles que se dedican a la reparación o remodelación de viviendas y a los que no se les permite la actividad en edificios donde puedan interaccionar con otros vecinos, tal y como recoge la modificación del Real Decreto de estado de alarma publicada el domingo. Cerca del 80% de los profesionales de la construcción han visto cercenada su vuelta al trabajo, que se ha reiniciado en promociones de viviendas aisladas, obras municipales y civiles. Así lo asegura el presidente de Aconsa (Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares de Salamanca), Javier Tamames. "El grueso de la construcción, pintores, electricistas, carpinteros y operarios de carpinterías metálicas que trabajan en obras pequeñas se quedan prácticamente fuera", apunta.

Una de las empresas que sí ha podido volver al trabajo es la de David Trinidad, cuya actividad está centrada en la obra civil. Debido al mayor volumen de su negocio y a que fue previsor pudo ofrecer medidas de protección a sus trabajadores ayer como obliga el Gobierno, pero reconoce que la mayoría de sus compañeros no han tenido tanta suerte a pesar del reparto de mascarillas. "Nosotros lo único que no tenemos son termómetros a pie de obra para medir la temperatura de los obreros, pero en general la gente se ve muy mal para adquirir materiales de protección como guantes, gafas y mascarillas", aclara. Por otro lado, medidas como que cada trabajador vaya en un coche supone un importante incremento de gastos para las empresas. "Ahora producimos menos y gastamos más. Hemos cambiado hasta el horario de 8 a 16 horas porque los albañiles no comen en restaurantes". En cuanto a los taxistas, reconocen que tienen mascarillas suficientes gracias a la aportación pública y a la de algunas asociaciones, aunque su tarea ahora sea "ruinosa", según su presidente, Manuel Egido.