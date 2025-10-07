Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca

El proyecto cuenta con un conjunto de espacios comunes pensados para el disfrute y el bienestar de sus residentes.

La promoción residencial Bahía de Berenguela busca transformar la forma de vivir en pleno corazón de Salamanca y propone una nueva manera de habitar la ciudad, en la que diseño, confort y naturaleza se dan la mano sin necesidad de renunciar a la proximidad con el centro histórico.

Bahía de Berenguela estará compuesto por 59 viviendas de diseño moderno y funcional. Todas ellas contarán con amplias terrazas, orientación privilegiada y vistas despejadas hacia la ciudad y la sierra. La arquitectura, de líneas curvas y fluidas, evoca la silueta de barcos navegando para transmitir dinamismo y apertura. Cada detalle ha sido pensado para mejorar la vida cotidiana, aportando privacidad, luminosidad y bienestar a los residentes.

El nombre del proyecto no es casual. «Bahía» remite a la idea de refugio seguro y sereno dentro de la urbe, mientras que «Berenguela» rinde homenaje a la identidad local, y aporta un toque de elegancia vinculado al estilo de vida salmantino.

Ubicación estratégica

Uno de los principales atractivos del residencial es su localización. El complejo se ubica en una de las zonas más completas de Salamanca, que destaca por la tranquilidad de un entorno residencial. La zona ofrece un equilibrio entre lo urbano y lo natural, con espacios verdes. También dispone de instalaciones deportivas, hospitales de referencia y una variada oferta de colegios, comercios y servicios. Todo ello convierte a Bahía de Berenguela en un enclave idóneo para quienes buscan comodidad y calidad de vida.

Bahía de Berenguela incorpora además un conjunto de espacios comunes pensados para el disfrute y el bienestar de sus residentes. Piscina exterior con solárium, gimnasio equipado, jardines y áreas de descanso conforman un entorno privado y sostenible, diseñado tanto para la relajación como para el encuentro social.

Cada vivienda incluye una plaza de garaje, y se ofrece la opción de adquirir otra plaza de garaje y trastero, lo que añade comodidad y funcionalidad al día a día. De este modo, el proyecto busca vivir mejor, cuidarse y disfrutar del tiempo libre sin salir de casa.

La distribución interior de las viviendas ha sido concebida para potenciar amplitud y fluidez. Salón, comedor y cocina se integran en un espacio central versátil y acogedor, los dormitorios principales disponen de baños en suite y armarios empotrados, mientras que las terrazas y ventanales convierten la luz natural en protagonista. Las viviendas cuentan con soluciones de máxima eficiencia energética como aerotermia y suelo radiante; y además están diseñadas para tener ventilación natural cruzada, gracias a que cuentan con ventanas en lados opuestos. Esto no solo mejora el confort interior, sino que también permite una mejor orientación según la luz solar.

La promoción Bahía de Berenguela ha sido impulsada por Inmoberenguela S.L., fruto de la alianza de Oyrsa Soluciones S.L. y Bravium Global Investments S.L, junto con la arquitecta María Andrés Lucas y un equipo de comunicación que han sabido plasmar en el proyecto un concepto innovador de estilo y bienestar.

Con esta promoción, Salamanca suma un nuevo referente residencial que aúna tradición e innovación, pensado para quienes buscan vivir distinto, pero sin renunciar al entorno privilegiado de la ciudad.

