Ayuntamiento y Diputación ‘pasan’ de exigir soluciones a la falta de test PCR

Los principales representantes de las instituciones salmantinas —Diputación y Ayuntamiento— afirman no tener intención de plantear ninguna queja a la Junta de Castilla y León por los retrasos de hasta cinco días que se vienen produciendo desde hace al menos una semana en los resultados de las PCR ni tampoco por la suspensión de la primera prueba que, según el protocolo, debería hacerse a los contactos directos nada más saber que han estado en riesgo de contagio.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, dijo que. tras conocer la situación denunciada por LA GACETA, se ha puesto en contacto “con diversos expertos y responsables sanitarios” y que puede afirmar “de manera rotunda” que Salamanca se está manejando por criterios clínicos y epidemiológicos, por lo que todo está absolutamente cubierto, tanto lo que tiene ver con enfermedades generales, como en particular con el COVID”.

Iglesias, que sí se mostró combativo en mayo para exigir a Pedro Sánchez que “cumpla con la promesa de realizar test a los trabajadores de las residencias”, se muestra complaciente ahora frente a una situación de crisis provocada por Sacyl: “Ha habido días de tensión la pasada semana, pero se han llevado con mucho esfuerzo y debemos agradecer a los profesionales el acierto en la estrategia para solucionarlo; no hubo falta de atención adecuada hacia los salmantinos y se han tomado decisiones con un equilibrio entre criterios clínicos y epidemiológicos, que tienen que ver con el sentido común”.

Iglesias niega los problemas después de que Sacyl haya reconocido que, desde hace una semana y solo en Salamanca, se está saltando el protocolo y no hace la primera PCR a los contactos de positivos por falta de reactivos para su robot.

La alcaldesa de Salamanca en funciones, Ana Suárez, asegura que no hace falta exigir explicaciones a la Junta “porque la comunicación que mantienen con el Ayuntamiento es constante y fluida y las explicaciones llegaron claramente”. No aclara la lideresa de Cs si esas explicaciones llegaron tras la noticia publicada por este diario ni si la Junta les había ocultado hasta entonces la incidencia. Suárez relata que se les expuso “una situación de rotura de stock internacional de los productos que se usan para las PCR”. y se muestra comprensiva con la forma de proceder: “En esta epidemia hemos aprendido que los imprevistos surgen continuamente, pero lo imperdonable sería no reaccionar a los imprevistos”. En su opinión, la Junta sí ha reaccionado. “Han comprado un nuevo robot, han enviado pruebas a otros hospitales y se sigue intentado adquirir más reactivos del actual robot. Creemos que se ha reaccionado, aunque esto no se solucione de un día para otro”, concluye.

Sobre la compra del robot para remendar la crisis de las PCR Sacyl mantiene oculta la información sobre cuándo llegará a Salamanca, qué tipo de modelo es o qué prestaciones ofrecerá a los salmantinos. Este diario solicitó información a la Junta sin obtener una respuesta, por lo que resulta imposible calcular si Salamanca se pondrá a la altura del resto de la Comunidad antes del 31 de agosto -fecha que circulaba a nivel interno entre los sanitarios de la provincia- o habrá que esperar a septiembre.