El Ayuntamiento busca comprador para un local en Pizarrales tras 16 años vacío Sale a subasta con un precio de salida de 135.235 euros, a más de 1.000 euros/m². Es el único local pendiente de enajenar de una promoción de viviendas del año 2009

Belén Hernández Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 06:45

Dieciséis años después, el Ayuntamiento vuelve a sacar a subasta un local en la calle Félix de Montemar, en el barrio de Pizarrales, a favor del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo. Se trata de un espacio de 132,59 metros cuadrados, valorado en 135.235 euros (sin IVA), cantidad que establece el precio mínimo de licitación. Según fuentes municipales, el inmueble forma parte de un edificio de viviendas del Patronato. Los locales se subastaron en 2009, aunque este quedó sin adjudicatario, y para cumplir con la normativa el Consistorio vuelve a ofertarlo ahora por un precio medio de 1.019 euros por metro cuadrado.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, considera que con esos precios «será complicado que despierte interés». No obstante, apunta que el inmueble podría resultar atractivo «si reúne las condiciones adecuadas», especialmente para destinarlo a garaje y, en menor medida, a vivienda, siguiendo las tendencias actuales del mercado inmobiliario. «En este último caso, el coste sería demasiado alto, porque entre la compra y la conversión en vivienda rondaría los 200.000 euros, un precio por el que se pueden encontrar casas en zonas más céntricas», señala.

Rodríguez incide en que en Salamanca las subastas municipales solo atraen compradores cuando el bien es «bueno, bonito y barato». «Si no resulta lo bastante atractivo, no concurre nadie al proceso», subraya. Añade que «Salamanca es una ciudad pequeña, donde apenas salen unos pocos bienes a subasta y no hay muchos profesionales especializados». A diferencia del Levante español, donde la oferta inmobiliaria es abundante y las subastas son frecuentes, en Salamanca —salvo casos puntuales en el medio rural— apenas se convocan.

Los interesados en adquirir este local de Pizarrales disponen de 15 días naturales para presentar su solicitud de participación en la subasta, que será pública y a sobre cerrado.