Ayudas para que 10.000 viviendas salmantinas tengan internet de calidad

El Gobierno ha convocado el nuevo programa para extender internet de alta calidad a aquellas zonas que no disponen de la oferta suficiente y en el reparto de las ayudas a Salamanca le han tocado 6,6 millones de euros. Una cantidad a la que pueden optar los operadores que presenten mejores proyectos y que han de reunir una serie de condiciones. La primera y más importante es que la instalación de nuevas redes ha de dar cobertura a más de 10.000 unidades inmobiliarias, viviendas y hogares principalmente.

El nuevo programa que sustituye a las antiguas convocatorias de ayudas se denomina Único-Banda Ancha y forma parte del plan de recuperación del Gobierno, por lo que cuenta con una importante aportación de fondos europeos. Este año está dotado con 250 millones para toda España, de los que 6.654.586 euros corresponden a Salamanca. El objetivo mínimo que ha de alcanzar la empresa que se adjudique la ayuda en la provincia es que las nuevas redes den cobertura a 10.468 unidades inmobiliarias, el 20% de las que actualmente no tienen conexión a internet de calidad.

La provincia cuenta con 30.000 viviendas sin acceso a redes de alta velocidad, más otros 22.000 bienes urbanísticos

Los requisitos también fijan la velocidad mínima que han de lograr, 300 megas, aunque podría aumentar hasta un giga. Además, especifica que el despliegue debe estar terminado antes del 31 de diciembre de 2023. Las operadoras tienen hasta mediados de septiembre para presentar las ofertas, por lo que a primeros del próximo año está previsto que se concedan, lo que dará de margen a las concesionarias un año y medio para la ejecución de la inversión.

Uno de los cambios de las nuevas ayudas es la definición de las zonas para las que se pueden presentar los proyectos. En lugar de por entidades de población, ahora hay un listado de áreas catastrales para que las empresas conozcan donde no hay conexiones de alta velocidad ni las va a haber en los próximos tres años. Además, están divididas en zonas blancas, aquellas donde no hay acceso a velocidades de 30 megas, y las grises, en las que solo ofrece el servicio una empresa y no alcanzan los 100 megas. En Salamanca hay más de 52.000 unidades inmobiliarias identificadas en estas áreas, de las que 30.000 son viviendas y el resto otros empresas y otros bienes urbanísticos.

Ciudad Rodrigo es el municipio que cuenta con un mayor número de viviendas sin acceso a redes de alta calidad, con más de 2.200. Las zonas problemáticas en Salamanca se concentran principalmente en el oeste y centro de la provincia, aunque la mayoría de municipios tienen algún “punto de sombra” en el término municipal, incluso en la propia ciudad y en localidades cercanas, en este último caso generalmente en urbanizaciones alejadas del casco urbano. La comarca de Peñaranda, en cambio, es la que presenta una mejor situación.