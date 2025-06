Avanza apuesta por la movilidad urbana y regional

Lunes, 30 de junio 2025, 05:00 Compartir

Con la profesionalidad de un grupo con más de 140 años de historia, Avanza es uno de los principales operadores del sector de transporte de viajeros por carretera de España. Esta experiencia es la que la compañía está desarrollando en Salamanca para conseguir un servicio de autobús metropolitano con fiabilidad y profesionalidad.

En 2024, ha transportado cerca de 3,5 millones de viajeros entre la capital salmantina y los municipios del Alfoz, un 9,4% más que en el 2023. Algo que certifica la buena acogida del servicio por parte de los usuarios.

En los últimos meses, Avanza está dando un paso importante para mejorar el servicio, siempre pensando en el beneficio de los que día a día hacen uso de él. Así, está prevista la llegada de vehículos más modernos, incluidos en el contrato suscrito con la Junta de Castilla y León para la prestación de este servicio fundamental para el Alfoz Salmantino.

Valentín Alonso, Director General de Avanza, hace un repaso en primera persona del papel de la compañía en el transporte urbano, metropolitano y regional, detallando además el camino a seguir para afrontar con éxito los retos de un futuro próximo.

¿Cuáles son las cifras de Avanza en España en estos momentos?

—En grandes cifras, tenemos unos 3.000 autobuses, somos más de 8.000 personas. Además, transportamos más de 370 millones de viajeros al año, lo que supone más de un millón de viajeros diarios. Avanza, pertenece a la multinacional mexicana Mobility ADO, y opera en España, Centroamérica y Chile. Aspiramos a ser una empresa global, pero sin precipitarnos.

¿Podemos decir que Avanza es especialista en transporte urbano y metropolitano?

En España somos uno de los mayores especialistas en transporte urbano, metropolitano y regional. Hablamos siempre de distancias de hasta 100-150 kms. En Castilla y León, operamos en el Alfoz de Salamanca y también en el transporte urbano de Segovia, Ávila y Soria.

¿El gran problema es la financiación de la movilidad, las ayudas han venido bien, pero cómo gestionan las administraciones, de dónde sacan los fondos…?

—Creo que hemos dado grandes pasos en este tema. No veo viable quitar los descuentos al transporte, y creo que eso ha sido indirectamente una vía por la que el Gobierno central está participando en la financiación del transporte público. En estos tres últimos años, la demanda en el autobús ha crecido en más del 20%, no podemos dar marcha atrás. Valoramos muy positivamente la apuesta del gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, con la implementación de la tarjeta BUSCyL, que permite a los residentes empadronados viajar gratis en todas las rutas de autobús gestionadas por la Junta. Esta iniciativa, sin duda, va a facilitar la movilidad y el acceso a servicios públicos, especialmente en el medio rural.

En esta línea también están los objetivos del PNIEC ¿verdad?

—El PNIEC contempla los objetivos que tenemos que cumplir cada país para descarbonizar nuestra economía. La primera conclusión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es que no se puede abordar una descarbonización de la economía española sin la descarbonización del transporte. Esto implica que cualquier plan de descarbonización tiene que pasar por la movilidad.

AVANZA, SOCIO CONSULTOR

¿Cuál es la estrategia de AVANZA en el mercado? ¿Cómo se está posicionando?

—Nosotros aspiramos a ser el socio de la Administración para gestionar un servicio público fundamental como es la movilidad de sus ciudades y regiones que, además, tiene un impacto muy fuerte sobre la calidad de vida.

Eso, ¿qué conlleva?

—Conlleva la gestión del ciclo integral de la movilidad, que no solo es operar, sino ayudar a evaluar los problemas de movilidad que tiene el área regional o sus ciudades. Posteriormente, diseñar soluciones de movilidad apropiadas para esa problemática. Y finalmente, operar las soluciones de movilidad adecuadas.

¿Cómo lo hacen?

—Analizamos el impacto de la creación de áreas, de centros de afluencia de la población (comercio, hospitales, centros de estudio), de hábitos nuevos, crecimiento urbanístico, o analizamos la implantación de las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). Nosotros somos expertos en ZBE porque hace cuatro años entendimos que era importante para nuestros clientes y decidimos especializarnos. Formamos un equipo de expertos en ZBE, de tal modo que somos nosotros los que nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes explicándoles cómo les va a afectar su implantación. Esa es nuestra visión, ser el socio de la administración en movilidad.

¿Nos puede hablar de casos concretos?

—Hemos hecho análisis de ZBE para 15 ciudades. Lo que sí estamos notando con los ayuntamientos en general y las áreas metropolitanas es que hay dos velocidades. Tenemos, por un lado, los casos de Madrid y Barcelona, con equipos grandes, con potencia económica para implantar las ZBE; y, por otro, están el resto de ciudades, que muchas veces no tienen medios suficientes, ni recursos, y la implantación de las ZBE les sobrepasa. Esto es lo que significa ser un socio consultor. No hablamos solo de facturar kilómetros de autobús. El valor para mi cliente no es solo mover autobuses. Hay otra área importantísima como la innovación. hay que ayudarle a gestionar la movilidad de hoy, y a planificar la de mañana.

¿Y qué han hecho con el hidrógeno?

—Nuestro enfoque es que tenemos que estar continuamente pensando en generar valor para nuestros clientes y para el usuario. En el caso del hidrógeno queríamos disponer de un laboratorio que nos permitiera conocer con más detalle esta tecnología, así que construimos una hidrogenera en colaboración con un socio especializado.

¿El hidrógeno es una solución para el futuro?

—Sí, la tecnología está y es bastante estable. Tiene un problema de costes y un problema de distribución. Pero tecnológicamente será una solución.

RETOS DEL FUTURO

Y para finalizar, ¿cuáles son los retos del transporte de viajeros en estos momentos?

—Los retos del transporte de viajeros para mí son tres fundamentales: el primero es el de la sostenibilidad tanto medioambiental como económica (cómo abordar la descarbonización y cómo la hacemos sostenible económicamente); una segunda parte es la digitalización de la experiencia al usuario; y el tercer gran reto se centra en la innovación y la innovación ligada a la eficiencia.