Pacientes, familiares y expertos en el XXIII Congreso de Lupus celebrado este año en el Fonseca. OBES

Avances en células madre para luchar contra el lupus

Recientes investigaciones han logrado importantes avances en casos graves

M.B.

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:38

Comenta

La ciudad de Salamanca ha sido sede este fin de semana del XXIII Congreso Nacional de Lupus, organizado por la Federación Española de Lupus (FELUPUS) y la Asociación Salmantina de Lupus (ASALU). El encuentro, celebrado en la Hospedería Fonseca de la Universidad, reunió a pacientes, familiares, especialistas y representantes de asociaciones de toda España en un espacio de formación, intercambio y concienciación.

Durante dos intensas jornadas, se abordaron cuestiones clave sobre el lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune crónica e invisible que afecta a más de 400 personas en la provincia de Salamanca y en torno a 600 en Castilla y León.

Entre los contenidos más destacados del congreso se presentaron dos avances de investigación de gran relevancia. Por un lado, una terapia experimental con células madre que se está desarrollando en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con resultados prometedores en pacientes con lupus grave. Por otro, se expusieron las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina personalizada, capaces de ayudar en la predicción de brotes, el seguimiento de la enfermedad y la mejora en el diseño de tratamientos a medida, ponencia a cargo del doctor Xabier michelena, del Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona.

Para los pacientes, estos avances suponen «una luz al final del túnel», según destacaron los representantes de FELUPUS, aunque recordaron que aún no existe cura y que el reto principal es mejorar la calidad de vida y la detección temprana.

