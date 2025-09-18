Un avance internacional liderado por el Centro de Investigación del Cáncer abre nuevas vías terapéuticas para el colangiocarcinoma HazUn equipo liderado por Javier Vaquero, en colaboración con Isabel Fabregat (IDIBELL, Barcelona), ha desarrollado un estudio clave que propone una estrategia innovadora para frenar el crecimiento de un tipo de cáncer hepático de mal pronóstico

El colangiocarcinoma intrahepático, un tumor maligno que se origina en los conductos biliares del hígado, representa uno de los mayores retos actuales en oncología. Su detección precoz es muy complicada por la ausencia de síntomas específicos, lo que limita las posibilidades de extirpación quirúrgica, el único tratamiento con intención curativa disponible hoy en día. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2023 fue el quinto tumor con mayor mortalidad en España.

En este contexto, un equipo de investigadores españoles ha publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy un estudio que abre una nueva vía terapéutica frente a esta enfermedad. La investigación ha sido liderada por el Dr. Javier Vaquero, del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca), en colaboración con la Dra. Isabel Fabregat, del IDIBELL, ambos miembros del CIBEREHD. El trabajo ha contado con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Instituto de Salud Carlos III.

Rompiendo paradigmas

Hasta ahora, la vía de señalización TGF-β se consideraba promotora del crecimiento tumoral, motivo por el cual numerosos ensayos clínicos habían intentado bloquearla. Sin embargo, el estudio demuestra que, en el caso del colangiocarcinoma intrahepático, esta vía actúa de manera opuesta: frena la proliferación de las células tumorales. «Nuestros resultados muestran una diferencia muy importante con respecto a otros tumores hepáticos, como el carcinoma hepatocelular, lo que podría explicar el fracaso de los ensayos clínicos con inhibidores de TGF-β», señala la Dra. Fabregat.

El papel de NOX4 y NOX1

Para superar esta limitación, el equipo ha identificado dos proteínas clave: NOX4 y NOX1. Ambas se expresan en fibroblastos asociados al cáncer, células que nutren y protegen al tumor. Los experimentos realizados en cultivos celulares y modelos animales demuestran que la inhibición simultánea de estas proteínas con el fármaco Setanaxib detiene la progresión tumoral, mejora la infiltración de células inmunitarias beneficiosas y podría potenciar la eficacia de la inmunoterapia.

«El Setanaxib ya se está probando en otros tumores, lo que puede acelerar su aplicación en pacientes con colangiocarcinoma. Además, abre la puerta a nuevas combinaciones terapéuticas que podrían mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes», explica el Dr. Vaquero.

Colaboración internacional

El estudio ha contado con la participación de múltiples investigadores y redes de excelencia, como el CIBEREHD, la Red Europea para el Estudio del Colangiocarcinoma (ENS-CCA) y la iniciativa europea COST Action CA22125 - Precision BTC Network. Esta sinergia multidisciplinar refuerza la importancia de la cooperación internacional para avanzar en el conocimiento y tratamiento de tumores complejos.

El hallazgo supone un avance relevante frente a un cáncer cuya incidencia va en aumento. Según la SEOM, el colangiocarcinoma intrahepático representa ya el 3% de los tumores digestivos, consolidándose como un problema creciente de salud pública.