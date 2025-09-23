Autoescuelas El Pilar: 45 años formando conductores

EÑE Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Este año, Autoescuelas El Pilar refuerza su apuesta con su exitoso programa «Tu Teórico en 4 Días», una fórmula intensiva que permite a los alumnos obtener el permiso teórico en tiempo récord. Sin lista de espera y con exámenes semanales, los estudiantes pueden comenzar su formación de inmediato.

Todas las semanas disponen de curso en horario de mañana o tarde. Por lo que respecta al horario de mañana, este comprende la franja horaria que va desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, el de tarde también es amplio y va desde las 16:00 hasta las 22:00.

Para impartir el curso intensivo, disponen de un profesor que se ocupa de impartir la parte teórica, cuya duración es de 10 horas y de un tutor, cuyo propósito es el de guiarlos en el desarrollo de los test. Además, el centro se encarga de todas las gestiones administrativas, desde la cita para el reconocimiento psicotécnico hasta los trámites con la DGT.

Pero lo más destacado es su nueva iniciativa: financiación sin intereses. Porque en Autoescuelas El Pilar creen que el dinero no debe ser un obstáculo para alcanzar tus metas. Ahora puedes obtener tu permiso de conducir sin preocuparte por el coste inicial, pagando cómodamente y sin recargos.

Modalidades para todos los estilos de aprendizaje

Para quienes prefieren un ritmo más pausado, se ofrecen clases presenciales de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde. Pero si lo tuyo es estudiar desde casa, también puedes conectarte a sus clases online. La formación se complementa con Test Online, desde donde podrás practicar en la comodidad de tu hogar con su material interactivo y prepararte para el examen teórico con garantía y confianza.

Una vez superada la parte teórica, los profesores de Autoescuelas El Pilar te acompañan en cada práctica para que adquieras las habilidades necesarias y disfrutes del camino hacia la obtención de tu permiso.

Todos los permisos, todas las oportunidades

Obtener el permiso que necesitas, en Autoescuelas El Pilar, es muy fácil, desde el permiso B hasta los profesionales C, C+E, D, y los de moto AM, A1, A2 y A, Autoescuelas El Pilar cubre todas las necesidades. Y si buscas cursos profesionales, ofrecen cursos mensuales para renovar u obtener el CAP, ADR, carretillas elevadoras, así como en prevención de Riesgos laborales de maquinaria industrial.

Impulsa tu carrera con Formación El Pilar

Además, disponen de cursos para el empleo tanto para personas en activo como para personas desempleadas con certificado de profesionalidad en áreas como: soldadura; fontanería; transporte de mercancías o viajeros; auxiliar de almacén o comercio; transporte sanitario; instalación y mantenimiento de aparatos receptores de gas y atención socio-sanitaria.

Para más información, visita www.autoescuelaselpilar.com o acércate a cualquiera de sus oficinas en Salamanca y provincia.

Autoescuelas El Pilar cuenta con distintas sedes que están ubicadas en: avenida de Portugal 123 (Salamanca) 923 247 442; paseo Canalejas 18 (Salamanca) 923 216 671; plaza Alto del Rollo 1-3 (Salamanca) 923 185 040; paseo San Antonio 29 (Salamanca) 923 496 735; calle La Alberca, 51 (Salamanca) 923 157 262; Villamayor de Armuña 923 286 507; Villares de la Reina 923 288 503; Béjar 923 404 170; Santa Marta de Tormes 923 000 283 y Guijuelo 923 289 111.

Estarán encantados de atenderte y ayudarte a comenzar tu formación.

Autoescuelas El Pilar lleva 45 años formando conductores responsables. ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de la Marea Verde!

Autoescuelas El Pilar

923 24 74 42

www.autoescuelaselpilar.com