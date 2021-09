Aún quedan entradas libres para la mitad de los actos culturales de las Ferias

A falta de un día para que comience la programación cultural que ha programado el Ayuntamiento con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad, los interesados aún tienen la posibilidad de conseguir una entrada en la mitad de los espectáculos. Por ahora, solo los conciertos de Izal, Melendi, The Son of Wood y los dos que ofrece la Banda Municipal de Música están completos, al igual que los actos incluidos en el Festival de Artes de Calle, además de “Charros y gitanos” y el Día del Tamborilero. Por lo tanto, todavía se puede acudir a los conciertos de Miguel Ríos, La MODA, Pablo López, Pitingo, Camilo, La Pegatina y Efecto Mariposa, además de la obra de teatro “Asesinos todos” y el musical “Alicia en el musical de las maravillas”. Las actuaciones en el patio del DA2 como las de Coyote, Sadia, Falsantes y The Grey Beards tampoco han agotado las entradas.

La mayoría de los actuaciones musicales se desarrollarán en el campo de Puente Ladrillo, donde el montaje del escenario y la colocación de los asientos se está ultimando. Al encontrarse en las afueras de la ciudad, el Ayuntamiento ha confirmado que el billete adquirido o el viaje en bonobús gastado al subirse al autobús urbano continuará teniendo validez si realizan un trasbordo a un vehículo de la línea 4.

Las atracciones que este año estarán en el Recinto Ferial de la Aldehuela también comenzarán a recibir visitantes mañana. Razón que ha motivado que ayer el Rastro tuviera que desplazarse de manera temporal hasta la avenida Carmen Martín Gaite, junto al cementerio. El 3 de octubre regresará a su emplazamiento habitual.