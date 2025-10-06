Auditron impulsa audífonos inteligentes para una vida activa y sin barreras

Lunes, 6 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Por qué renunciar a nuestra vida social si no entendemos lo que nos dicen cuando hay una clara solución: los audífonos.

En Auditron vienen adaptando estas ayudas auditivas desde 1983. 42 años ofrececiendo a los salmantinos la posibilidad de mejorar su entendimiento y hacer su vida diaria más participativa tanto social como familiarmente. El objetivo de los actuales audífonos digitales es mejorar la comprensión de la palabra en entornos ruidosos a través de nuevos algoritmos que facilitan y reducen el esfuerzo auditivo de nuestro cerebro mediante el reconocimiento de patrones sonoros y situaciones de escucha a las que se adaptan automáticamente.

Las nuevas generaciones de audífonos aúnan estética, discreción y conectividad universal a los móviles, tanto iOS como Android, y a otros dispositivos con Bluetooth. Permiten además una escucha bilateral por los dos oídos de la señal recibida, como si de unos auriculares se tratara.

De esta forma se mejora el entendimiento y se reduce el esfuerzo y estrés al realizar o recibir una llamada o al escuchar el sonido de un dispositivo digital. Asimismo, los nuevos audífonos incorporan sensores para el seguimiento de datos biométricos relacionados con la salud y vida activa, que podrán seguirse a través de las apps de cada fabricante y modelo. Desde estas apps, se podrán manejar los audífonos como si de un mando se tratara y se podrá contactar con el centro auditivo para recibir asistencia y mejoras en la programación de los audífonos.

Previamente, el equipo de profesionales de Auditron llevará a cabo el estudio personalizado de cada paciente para poder ofrecerle los audífonos que mejor se adapten a sus necesidades auditivas y a sus gustos estéticos. Para ello, cuenta en Salamanca con unas instalaciones modernas en la calle Condes de Crespo Rascón, número 12, haciendo esquina con la calle Peña Primera.

Hay que destacar que la primera visita es gratuita y sin compromiso. Profesionales altamente cualificados y de reconocido prestigio cuentan con el mejor instrumental de precisión de la pérdida auditiva, adaptación, programación, seguimiento y mantenimiento para poder realizar una adaptación cómoda y efectiva a cada paciente.

En Auditron se sigue un método adaptativo progresivo, iniciado por Luis Beltrán y Manuela Moreno y perfeccionado por la experiencia de estos 42 años, para conseguir que el paciente se acostumbre poco a poco a la nueva situación sonora y al manejo de sus audífonos para poder sacarle el mejor provecho.

Para ello, se programan una serie de visitas o sesiones semanalmente para que el paciente se haga a los audífonos y los audífonos al gusto del paciente. Se trata de que el paciente use sus audífonos todo el día todos los días. Posteriormente, se continúa el seguimiento y mejora de la adaptación, así como el mantenimiento y reparación de las prótesis auditivas.

Auditron trabaja con las mejores marcas de audífonos: Oticon, Phonak, GN ReSound, Signia y Widex para buscar la que mejor vaya a cada paciente según su pérdida y deseos estéticos. En Auditron se intenta, y se logra casi siempre, que el paciente disfrute de una buena audición y de sus audífonos durante mucho tiempo. Buenos profesionales, buenos audífonos, buena audición.

Contacto

Teléfono: 923252552.

Dirección: Condes de Crespo Rascón, número 12. Esquina Peña Primera.