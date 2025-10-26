La Asociación del Cáncer ve confusa la propuesta de altas flexibles de la ministra Saiz

Marian Vicente Domingo, 26 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Una de las propuestas que ha hecho el Gobierno, concretamente el Ministerio de Elma Saiz, para atajar el problema del absentismo laboral creciente tiene que ver con flexibilizar las bajas para personas con enfermedades graves, como un proceso oncológico, que pueden conllevar tratamientos e intervenciones. La propuesta contempla que el enfermo se pueda incorporar al trabajo a partir de los seis meses de baja si el médico está de acuerdo. Si bien, la incorporación sería progresiva, al 50 % , es decir media jornada durante un mes, y luego ya trabajaría la jornada completa. De esta manera, la Seguridad Social solo asumirá el 50 % de la prestación y las empresas la otra mitad.

La Asociación Española contra el Cáncer ha acogido la idea con inquietud, porque no conoce oficialmente los detalles de la medida, aunque sí llevan tiempo dialogando con los ministerios de Sanidad y Seguridad Social, según reconoció ayer el presidente de Salamanca, Ángel Losada, quien aseguró que para el colectivo ante todo está el bienestar de los pacientes y pide que la incorporación vaya siempre de la mano de un médico.

«El tema no es tanto cuándo se incorpora, sino el enfoque integral de su incorporación», explica Ángel Losada, quien asegura que las altas flexibles, en principio, son una buena herramienta, pero siempre dependiendo del proceso y de los informes del médico. «Cuando haya un plan de acompañamiento de ese proceso, la flexibilidad va a venir bien». También advierte que no tienen la misma situación los trabajadores por cuenta ajena, que los autónomos o en situación de desempleo. «La prioridad es hacer compatible los intereses económicos del trabajador, de la empresa con el bienestar del paciente», insiste Losada. «No conocemos los detalles de la propuesta, pero cualquier mejorar será bien recibida», añade el presidente de la AECC.