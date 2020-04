“Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos...” La canción del ‘7 de septiembre’ de Mecano es un refugio para Toñi Sánchez. La vibración de las cuerdas vocales de Ana Torroja resonando sobre sus tímpanos es una afición que saben todos sus compañeros en el piso. La última ha sido para todos los participantes de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Salamanca (AFEMC). Toñi es una de los 26 usuarios que viven de forma independiente, pero con la supervisión de los educadores que les ayudan a pasar la cuarentena. Solo ha roto el aislamiento para salir un día a sacar dinero al banco junto a su educador. “Estoy bien. No quiero contagiar, ni que me contagien”, expresa esta mujer de 51 años que sufrió una crisis aguda hace tres años que le cambió la vida completamente. Aún recuerda aquel mes y medio en el que no salió de las cuatro paredes de su habitación.