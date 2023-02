Así vive un paciente ingresado en su casa: “Veo Netflix y salgo a pasear. Siento que hago vida normal”

Si se habla de una persona que ha comido albóndigas de choco, ha visto una serie en Netflix y por la tarde ha salido a dar un paseíto por la calle, difícilmente se pensaría en una enfermo ingresado, pero lo es. Lo suyo empezó con un dolor de espalda en los meses de verano. Una molestia común en buena parte de la población, pero acudió a Urgencias y allí le dijeron que su problema era mucho más grave que un simple dolor. Se trataba de un mieloma múltiple que a las pocas semanas ya ni siquiera le dejaba moverse. Se sometió a un tratamiento en el Hospital de Salamanca y le plantearon la posibilidad de continuar la hospitalización en su propia casa. “Primero me estudiaron y valoraron mi caso, porque tampoco se lo puedes ofrecer a todo el mundo. Ellos tienen en cuenta que tu domicilio sea amplio, que tenga baños independientes para estar aislado del resto de personas y que también haya gente que pueda responder por ti en caso de emergencia. Vinieron a mi casa y le dieron el OK”, explica este paciente que ha preferido mantener en secreto su intimidad por una curiosa razón: “No le he contado a algunos de mis familiares la enfermedad que tengo para que no sufran. Con que lo haga yo ya es suficiente”, dice. En el Hospital pasó dos días de quimioterapia intensa y un tercer día para el trasplante. Acto seguido escuchó la propuesta de seguir con el ingreso en su casa y le pareció perfecta: “No me sonó raro, en absoluto, porque ya lo había oído en las noticias y sabía que existía en otras provincias, pero es que de cualquier manera todo es mucho más cómodo. Hay que estar metido en un hospital para darse cuenta de lo duro que es aquello. Allí pasé tres días aislado por completo y no quería más”, recuerda. Para este paciente la gran ventaja de estar ingresado en casa es la normalidad con la que sobrelleva su tratamiento. “Puedes comer, dentro de unas pautas, lo que tú prefieras, y tener libertad para moverte”. No es solo moverte por las habitaciones de tu hogar, asomarte a la ventana y ver tu calle. “Yo estoy saliendo a la calle, voy al parque a pasear... Es que en realidad no siento que esté ingresado. Más bien es como estar de baja, pero haces prácticamente una vida normal”, resume.

Así es un día de un ingresado

La cronología del día a día de este paciente nada tiene que envidiar a la de una persona sana. “Me levanto a las 7:30 y siento que he dormido bien, porque en el Hospital ya se sabe que si entran cada rato a tomarte la tensión o la temperatura, es más difícil dormir. Desayuno, me ducho y viene la enfermera para ponerme un gotero, pero solo lo tengo durante diez minutos por la mañana. He podido revisar un poco los correos electrónicos y después he comido albóndigas de choco con gambas y una ensalada de tomate. Eso en el Hospital... Por la tarde he visto un poco la televisión y he bajado a la librería para cogerle un cuento a la niña, aunque yo me quedo fuera de la tienda”.

Toda la familia participa