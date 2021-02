A pesar de que el estado donde vive no ha detectado contagios en diez meses, ahora la ciudad de Perth, la cuarta más grande de Australia, vive un confinamiento estricto por un caso positivo detectado en el lugar donde los residentes o familiares deben guardar cuarentena. “En esas cuarentenas ha habido casos, pero siempre se ha mantenido todo a raya; y es precisamente ahí donde ese contagio actual se ha producido; pues era un trabajador de seguridad de uno de los hoteles de cuarentena. Actualmente se están investigando todos los contactos relacionados, lo bueno que tiene es que en este estado existe una aplicación móvil donde registramos en qué lugares hemos estado y a qué hora. Con esto podemos a ver quienes han estado y poder así hacer test y ver si la pandemia se extiende”.

Nunca pensó cuando consiguió el visado ‘Work and Holidays’ y aterrizó en Australia un 17 de enero de 2020 que su aventura tendría un destino distópico en una pandemia que está viviendo de forma muy diferente a lo que hubiera sido si estuviera en España. El periodista salmantino Iván Hernández marchó a la isla oceánica con el propósito de aprender inglés y mejorar así su currículum como comunicador justo antes de que llegara al límite de 30 años al que alcanzan estas becas.

“Los políticos no han hecho lucha de egos, es un ‘todos a una’ por el bien de todos y aquí son muy conscientes”

La cuarentena que están viviendo en toda la ciudad es muy similar a la que se vivió en marzo. “Es el mismo tipo de cuarentena que la primera ola: todo cerrado, nadie sale, solo para lo esencial, médico o deporte durante una hora. Con el agregado que antes no existía el uso de la mascarilla obligatoria. Y con la diferencia, de que su duración será solo de 5 días. Siempre y cuando no haya nuevos casos”. Iván ha vivido una pandemia completamente diferente a la que hubiera vivido en España. Para ello, opina que hay varias causas. “Durante la primera ola también tuvimos una cuarentena (igual que la que tenemos ahora) y todo el mundo puso de su parte; la gente salía solo a hacer deporte (1 hora al día) o a comprar, al medio o a trabajar si eras de servicios esenciales. Nunca usamos mascarillas, pero si se respetaba y se ha respetado mucho la distancia social. Los políticos no han hecho lucha de egos ni han querido demostrar quien la tiene más larga, es una de todos por el bien de todos y aquí son muy conscientes y quizá también ahí estuvo la clave para que los últimos 10 meses los contagios comunitarios hayan sido 0; hasta el pasado domingo que tuvimos el primero. Solo pueden entrar en el país ciudadanos y residentes permanentes, y familiares de residentes permanentes o exenciones especiales y siempre tienen que hacer una cuarentena de 15 días en un hotel”.