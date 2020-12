Así valoran profesores y alumnos universitarios el inicio de curso en Salamanca

Al final el formato más extendido ha sido el aula híbrida, es decir, el profesor imparte docencia de forma presencial a un grupo reducido de alumnos mientras el resto de estudiantes siguen la clase desde el ordenador en sus casas. “Imparto cuatro asignaturas, no he tenido ningún problema y los chicos me dicen que no han notado diferencia en mis asignaturas”, explica Fernando Martín Diz, catedrático de Derecho Procesal, que reconoce que se prepara las clases para el aula híbrida con la misma ilusión y exactamente igual que cuando eran completamente presenciales. “No se pierde calidad”, afirma, pero lamenta que no todos los estudiantes acudan al aula cuando les corresponde. En Derecho la presencialidad no es obligatoria, así que algunos alumnos han optado por, directamente, seguir las clases siempre desde casa. En la Facultad de Filología eso no está permitido. Es uno de los centros con mayor presencialidad. Noemí Domínguez, profesora del Departamento de Lengua Española, explica que las clases se ofrecen a distancia, pero en vivo, de forma que se pueden conectar los alumnos que no pueden acudir al centro por haber sido diagnosticados con COVID o por aislamiento preventivo. En cierto modo, estas aulas híbridas han cambiado el modo de impartir clase de algunos profesores. “Me ha influido porque no me puedo mover por la clase como hacía antes y hablar con los alumnos, además de que ya no se pueden hacer trabajos en grupo o algunas prácticas de campo. Las limitaciones son grandes”, reconoce Bienvenido Martín Fraile, profesor de la Facultad de Educación con 35 años de experiencia.

Respecto a las aulas híbridas, los estudiantes consultados señalan el carácter “segregador de la teledocencia” ya que, señalan que pone en evidencia que no todos pueden tener una habitación individual y medios suficientes.