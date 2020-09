Así va a ser la vida universitaria en Salamanca

El próximo jueves, 1 de octubre, arranca el curso en la Universidad de Salamanca, antes, este lunes, lo harán los alumnos que aún no habían comenzado de la Pontificia, de forma que los estudiantes ya han comenzado a llenar los colegios mayores y residencias que les han recibido con los brazos abiertos, pero también con protocolos de prevención y actuación ante el COVID-19 que obligarán a los alumnos a cambiar algunas costumbres.

Según recoge el protocolo de los colegios mayores de la Universidad de Salamanca, queda prohibido el acceso a las instalaciones de personas ajenas al inmueble, de forma que se suspenden las visitas, aunque sean personas vinculadas a los colegiales. Además, los jóvenes tendrán que tomarse la temperatura en los termómetros de contacto disponibles en las entradas de las residencias.

Mantener la distancia de seguridad será obligatorio en todo momento en los colegios mayores, así como el uso de mascarilla en los espacios comunes que tendrán aforo limitado y se ventilarán con frecuencia.

Los comedores dispondrán de turnos para el desayuno, la comida y la cena y los comensales deberán sentarse separados por dos metros de distancia. Además, para evitar aglomeraciones en los desayunos, se habilitará una opción de desayuno en bolsa para tomar fuera del comedor.

¿Y qué ocurre con las habitaciones dobles? Las autoridades sanitarias no las han prohibido, solo han establecido que en ellas se pueda cumplir la distancia social, según explica Javier Melgosa, director de colegios mayores y residencias de la Universidad de Salamanca. El protocolo de la institución académica señala que no se permite permanecer en habitaciones distintas a la propia cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad. En el caso de las habitaciones dobles, deberán estar de acuerdo los dos ocupantes.

Por otra parte, se recomienda reducir el comercio online a lo “estrictamente necesario” y se pide desinfectar los paquetes antes de trasladarlos al interior del colegio mayor, pudiéndose habilitar una zona limpia en la consejería.

Como sucede en cualquier gimnasio, el aforo de las instalaciones deportivas de los centros queda limitado al 50%, prohibiéndose los ejercicios que conlleven contacto y tras utilizar una máquina, se procederá a su limpieza y desinfección.

La recogida y limpieza de los textiles, de las habitaciones y de las máquinas comunes queda también recogida en el protocolo.