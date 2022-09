Así son los viajes del IMSERSO de este año: más demanda y menos oferta

La actividad será frenética hoy en la central para reservar los viajes, así como en las agencias autorizadas por el programa de turismo estatal. Y es que este año hay más prisa que nunca por ser de los primeros en elegir, dado que a la reducción de plazas en los diferentes destinos se une que la demanda se ha incrementado, después de que en 2020 se suspendiera el programa debido a la pandemia de coronavirus y de que el año pasado la participación fuera menor, también por culpa de la covid-19. Los precios, que se fijaron antes de la crisis de la invasión de Ucrania y de que se desbocase la inflación, se van a mantener, por lo que muchos hoteles han decidido que este año no participarán al no salirles rentable. Así, si en la edición de 2019 fueron 983.000 las plazas ofertadas a nivel nacional, este año la cifra ha caído a 820.000.

“Este año notamos que hay mucha demanda y son menos plazas, veremos a ver qué pasa”, teme el presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viaje (ASAV), Juan Carlos del Val. El responsable de la agrupación ya estaba ayer inmerso en el proceso, dado que los beneficiarios que han optado por la gestión a través de las agencias de viajes han depositado antes allí la carta del IMSERSO, en la que se incluyen sus datos y los destinos seleccionados por orden de preferencia.

“El programa se ha abierto a las 9:00 horas a nivel nacional para todas las agencias de las comunidades seleccionadas. O las coges en ese momento o luego es imposible”, explica Del Val. Entre los viajes más demandados en Salamanca se encuentran los que incluyen el transporte. “La mayoría prefiere que les lleven y les traigan, incluso en avión, porque algunos salen desde del aeropuerto de Matacán”.

Cabe destacar que el plazo de solicitud depende de la Comunidad Autónoma a la que pertenece el solicitante. Este miércoles comenzó para Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Autónoma de Melilla. Hoy, además de para los de Castilla y León, se abre el periodo para los de Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta. Ayer aún no se habían cargado todos los destinos. “Todavía no se han incluido algunos muy demandados como Lloret o Salou, pero no están descartados porque sí aparecen, al menos, para la Comunidad de Madrid”, aclara Del Val.