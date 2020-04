Así son ahora los funerales en Salamanca: sin pésames, sin besos y casi en soledad

Una breve oración enjugada en lágrimas para dar el último adiós a un ser querido. Sin pésames. Sin besos. Y casi en soledad. Esta es la estampa de los responsos que desde hace unos días permiten las autoridades para que las familias puedan despedir a sus fallecidos en unas circunstancias excepcionales provocadas por el coronavirus. “Los funerales siempre me han costado, pero ahora son aún más dolorosos. Ni siquiera puedo consolar con un abrazo a los familiares”. Quien habla con voz emocionada es José Luis Sánchez, párroco de Tejares, que también realiza su labor en el cementerio de San Carlos Borromeo. Lo hace porque es uno de los sacerdotes encargados de oficiar los responsos. “Por ahora sé que son dos los que tengo que realizar mañana —por el pasado jueves—, aunque seguramente acabe habiendo más. Hoy —por el pasado martes— han sido nueve los enterramientos, pero se han dado días que han llegado hasta 15, cuentan los operarios del cementerio”, indica.

Una labor que está resultando dura por las circunstancias en las que ha de realizarse, no solo para las familias, también para los propios sacerdotes. “La situación actual nos saca un poco a todos de nuestras casillas. También a nosotros. Y aunque no es la despedida ideal, al menos ahora los familiares tienen un momento para hacerlo”, admite José Luis.

El acto de despedida apenas llega a durar 10 minutos. Se celebra a la entrada del cementerio que hay en el aparcamiento del tanatorio. Una pequeña carpa da cobijo a un crucifijo de madera, a un cirio y a un atril para la Palabra. Hasta allí se acercan las tres personas que como máximo pueden acompañar a su ser querido. A veces incluso menos, según relata José Luis, que añade que, pese a tratarse de un oficio muy sencillo, sí consuela a la familia estar presente en ese momento y no como ocurría hace poco más de una semana, cuando nadie podía asistir.

Al ser párroco de Tejares, José Luis no solo se encarga de los responsos los miércoles en el cementerio de San Carlos Borromeo, también de todos los que se hacen en el otro camposanto de la ciudad. Pese a ser una labor complicada “porque se trata de una enfermedad que no discrimina y para la que nadie estaba preparado”, José Luis no pierde la esperanza y recurre a la Virgen de la Salud “que debe estar presente más que nunca en estos momentos”.