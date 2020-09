Así sobreviven dos emprendedores a los que la pandemia les pilló con la trapa recién levantada

El 16 de marzo Teodoro García levantó el teléfono y se llevó las manos a la cabeza al pensar en los 21 emprendedores que había ayudado Cruz Roja gracias al proyecto Impuls@, una iniciativa con la que se asesora y se presta servicio a personas que desean emprender, pero que hasta ese momento no se lo habían planteado y no tenían recursos para ello. “En el momento del cierre total de la actividad nos encontramos casos desoladores. Gente que tenía que cerrar y que además no tenía apenas dinero para vivir”. Eran personas que habían arriesgado y pensaban que todo se les vendría encima porque la mayoría no llevaba ni un año con el negocio abierto.

A Juan Antonio García nunca se le olvidará el 13 de marzo. “Fue el peor día de mi vida”. No hacía ni mes y medio que había conseguido abrir su negocio de entrenamiento personal. Meses de estudios de mercado, asesoramiento junto a Cruz Roja, búsqueda de financiación. Y ahora todo se podía venir abajo. “Antes del estado de alarma cerré por prudencia, había empezado con mucho entusiasmo y parecía que todo se venía abajo. Todo era miedo e incertidumbre”. Siempre había estado vinculado al mundo de los gimnasios, pero optó por emprender el pasado verano. Tenía la idea pero nunca había oído hablar de un plan de viabilidad, un estudio de mercado y de la competencia. ”No quería quedarme estancado y yo por mis propios medios no hubiera podido porque no tenía ni la formación necesaria para crear una empresa ni la financiación”. El proyecto Impuls@ cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, así como los microcréditos de Caixabank que se conceden sin necesidad de aval. Cuando todo estaba encarrilado, llegó la pandemia y tocó reinventarse de nuevo. Sin embargo, los apoyos y los retos permitieron que no decayera. El responsable de Impuls@ les mantuvo informados desde el primer día de las ayudas que debían pedir por el cese de actividad, el asesoramiento. “El propietario del local de mi negocio me perdonó el alquiler durante la pandemia y eso me permitió estar más desahogado”. ”A pesar de que el año será malo a nivel económico, me quedo con la respuesta de la gente que está viniendo poco a poco en entrenamientos grupales de un máximo de cinco personas”.

El apoyo de Cruz Roja se mantiene de media hasta un año después de la creación de la empresa y no dan el visto bueno hasta que ven encarrilado el proyecto. Estética, fisioterapia, costura, crepería, bailes, tatuajes, bares o peluquerías son algunos de los proyectos que han salido adelante.

Patricia Lara cerró el 14 de marzo la academia de idiomas que había abierto en 2019 también gracias al proyecto Impuls@. Todo iba sobre ruedas y el cambio le obligó a hacer un giro de 360 grados. “El mismo día 16 ya teníamos las primeras clases online y tuvimos que pensar a largo plazo en olvidarnos de las clases presenciales”. No todos los alumnos podían continuar las clases por los ERTE y las reducciones de jornada. Requirió del asesoramiento de Cruz Roja y su participación en los cursos de Marketing Digital fue vital para ‘reciclarse’ y adaptarse a la formación virtual. “Aumentó mi presencia en las redes sociales y comencé a tener visitas desde todas las partes del mundo”, reconoce. Volvieron las dudas y los miedos que tuvo en el momento de emprender. Pero ahora se queda con la parte positiva tras haber realizado los campamentos de verano con seguridad y los nuevos grupos que han surgido con el inicio de curso. “Lo estamos encaminando y tenemos alumnos desde los 2 años y medio hasta adultos que se preparan los exámenes”.