Así serán los terremotos en Salamanca

En ocasiones, en Salamanca o zonas cercanas como Zamora, se ha sentido algún temblor. La profesora y directora del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, Puy Ayarza explica los motivos: “Entre África y la península ibérica hay un límite de placas que se chocan entre sí. Toda esa deformación que se va acumulando a veces se traslada al interior de la Península Ibérica y, obviamente, las rocas que afloran en Salamanca muchas son testigos de una orogénesis de hace 300 millones de años y hay zonas fracturadas que a veces pueden rejugar”.

“Es como cuando tienes una mesa que se rompe y la pegas, si un día pones algo muy grande encima de ella ¿por dónde se rompe? Por esa zona que pegamos. Aquí hay roturas de esas y cuando se acumulan esfuerzos en la península ibérica por el sur, que es por donde obviamente se está deformando, en Murcia y Granada, hay una parte que se traslada a donde hay otra fractura, como en Salamanca y en Zamora. En conjunto en el oeste de la península hay fracturas viejas que a veces rejuegan, pero son fracturas que no son muy grandes, el rejuego es limitado y los terremotos son pequeñitos. Aunque una vez dije que en Salamanca no iba a haber terremotos y ese día se sintió uno por la tarde”, comenta con humor la geóloga y explica que la secuencia sísmica vivida en Granada hace unos meses refleja que por allí están absorbiendo muchas deformaciones de África. “Como las fallas no son muy grandes, dan lugar a muchos terremotos pequeños”.