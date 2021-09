Así serán las nuevas cuarentenas de la vuelta al cole

Por el momento, Castilla y León sigue la misma línea que el Ministerio de Educación, pendiente del Consejo Interterritorial, y de una reunión entre las consejerías de Educación y de Sanidad para adaptar los protocolos a los centros educativos. Por el momento, no hay una decisión tomada, según indican fuentes de la administración regional. En Salamanca el 77% de los jóvenes entre 12 y 19 años ya tiene una dosis y más de la mitad iniciarán el curso con la pauta completa por lo que aplicar la estrategia del Ministerio de Sanidad supondría una reducción de las ausencias en las aulas.

El avance de la vacunación ha ido modificando las estrategias de aislamiento y cuarentena durante toda la pandemia. La última actualización del Ministerio de Sanidad de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19 del 12 de agosto no solo exime de cumplir la cuarentena a aquellos contactos estrechos que estén vacunados, sino también a aquellos que hayan pasado el virus . A pesar de que esta medida ya se está aplicando en Atención Primaria desde su entrada en vigor todavía está en duda si se aplicará en las aulas.

El País Vasco considera también que los menores de 12 años que hayan pasado el virus no deben aislarse

Otras comunidades como Navarra ya han anunciado que seguirán el mismo camino. Así lo anunció ayer esta comunidad que subrayó que los alumnos mayores de 12 años que ya hayan completado la vacunación contra la covid-19 no tendrán que guardar cuarentena en el caso de haber sido contacto estrecho con un positivo. La Consejería de Sanidad detalló que se busca “incentivar, por un lado la presencialidad y fomentar, por otro, la vacunación”.

A pesar de esta incertidumbre en Castilla y León, ya ha habido varias comunidades que se han adelantado y han anunciado que lo aplicarán. La consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, confirmó el lunes que a los menores se les considerará como al resto de la población en lo que se refiere a los confinamientos preventivos. Es decir, que cuando haya un positivo en el aula, solo deberán quedarse en casa los escolares sin vacunar o que no hayan pasado la covid en seis meses.

El uso de la mascarilla será obligatorio en el interior de las aulas, pero variará su uso en el recreo en función de las comunidades autónomas. Por el momento, Castilla y León no ha manifestado que se pueda retirar la protección en los patios, caso por el que sí han optado otras como Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana que permiten algunas excepciones a su uso como es durante Educación Física. La mayoría se muestran prudentes y optan porque no se retiren las mascarillas hasta que la situación de mejora no se haya consolidado cuando se cumplan los objetivos de la vacunación.