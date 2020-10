Así será la iluminación navideña de Salamanca este año

En comparación con el año anterior, se reforzará la iluminación en nueve calles, que lucirán 53 nuevos motivos con respecto a los que tuvieron en las navidades anteriores y se amplía a nueve zonas de la ciudad, que estrenarán un total de 57 decoraciones.

Concretamente, en C/ La Bañeza se pasará de 6 a 12 motivos, en la C/ Maestro Jiménez, de 4 a 8 motivos; en Carretera Ledesma, de 14 a 27 motivos; en la Avenida de Italia, de 12 a 14 motivos de farola; en Filiberto Villalobos, de 11 a 13 arcos; en Paseo Carmelitas, de 11 a 17 arcos; en Paseo de la Estación, de 12 a 25 arcos; en C/ Van Dyck, de 4 a 8 arcos; y en C/ San Pablo, de 5 a 8 arcos.

En relación con las nuevas instalaciones, se colocarán 17 motivos de farola en Federico Anaya; mientras que en Avenida de Portugal, entre María Auxiliadora y el Paseo Estación, se ubicarán 24 motivos de farola; 10 motivos de farola en Peña de Francia; una caja de regalo de cuatro metros, transitable, en la Plaza de los Bandos; una bola esférica de cinco metros transitable en Plaza Carmelitas, en la Plaza Museo del Comercio y en la Plaza Barcelona, así como una bola tridimensional en la Plaza de Huerta Otea; y una estrella de tres dimensiones en la Glorieta de Concilio de Trento.