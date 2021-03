Una Catedral 3.0 para llegar al público que se acerque a Salamanca para visitar los tesoros que muestra el conjunto catedralicio y los que aún quedan por descubrir. El Cabildo Catedralicio mantiene una espera activa para recuperar la normalidad. Aunque por el momento las puertas están abiertas solo para el culto, el objetivo es que cuando la Puerta de Ramos vuelva a acoger turistas se encuentren con un monumento más moderno donde se conjuguen los tres objetivos: fe, arte y cultura.

El Cabildo, que dirige Antonio Matilla como deán, ya ha dado el primer paso con el objetivo de llevar el wifi a todos los espacios de la Catedral. “Tenemos casi todo instalado para facilitar el uso de las nuevas tecnologías para tener un acceso didáctico tanto a las obras como a la historia. Está instalado casi todo y nos va a abrir un abanico importante de posibilidades”, detalla el nuevo deán que pretende “enganchar” al turismo con novedosas propuestas que sean más vistosas y permitan ofrecer también visitas globales virtuales o accesos a través de aplicaciones que permitan reforzar la visita cultura.

El último avance realizado fue la incorporación de las audioguías y la modernización de las salas capitulares que incluía por primera vez códigos QR junto a las obras con una explicación que se descargaba en PDF en el móvil de los visitantes. La suma de la tecnología wifi permitiría además ofrecer contenido audiovisual añadido.

Sin embargo, la apuesta hacia el nuevo futuro no se sostiene solo por la aplicación de las nuevas tecnologías. El Cabildo no solo quiere mostrar el arte milenario de sus tesoros que recorre la historia de la Iglesia en el último milenio. Tanto de la experiencia aprendida en la primera exposición de Las Edades del Hombre en 1993 como en ‘Contrapunto 2.0’ celebrada como 25 aniversario en 2018, los responsables de la gestión de la Catedral han visto con buenos ojos la fusión del arte contemporáneo donde se combinaba cubismo y realismo con la magia arquitectónica de dos catedrales gótica y románica. Dos esculturas inmensas de Adán y Eva de Juan Bordes, expulsados del paraíso, se mostraban en la nave lateral con la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, al fondo. El ‘Yacente’ de Gregorio Fernández, junto a un realista yacente contemporáneo de Antonio López o ‘El profeta’ impactante de Pablo Gargayo. Dejó tan buen sabor de boca, que el Cabildo no se lo plantea como algo excepcional sino como una dirección hacia la que dirigir sus pasos en el nuevo futuro, aún sin fecha tras la pandemia. “Queremos poner en valor el enorme patrimonio artístico que tenemos pero el reto es incorporar obras del siglo XXI al patrimonio de la Catedral”, destaca Matilla. Un ejemplo es la cesión del ‘Cristo vuelve a la vida’ de Venancio Blanco, al que el Cabildo ya se ha ofrecido para acogerlo de forma permanente, aunque se cediera temporalmente para exposiciones. Por el momento, estará en Salamanca hasta el final de la Semana Santa, aunque solo se puede visitar por las mañanas y durante los cultos.

El propósito también va dirigido a que el arte contemporáneo tenga un espacio de acogida en el interior de la Catedral. Así, Matilla pretende que autores consagrados pudiesen ceder sus obras tanto para que estuviesen al culto, como en depósito o para hacer exposiciones. Para ello, el Cabildo es consciente de que tiene que contar con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio para cualquier tipo de actuación que no rompa con el esquema de la Catedral. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una exposición temporal que una obra permanente por el impacto que pudiese ocasionar en el turismo.

Con la “nueva normalidad”, el Cabildo también pretende llevar a cabo las visitas nocturnas. El anterior deán, Florentino Gutiérrez, se comprometió a ello durante la incorporación de la nueva iluminación de la Catedral Nueva, pero la pandemia impidió que se llevaran a cabo este tipo de visitas. Matilla confía en realizar un tipo de visita guiada similar a la que se realiza en Zamora aprovechando el gran impacto que permitió la Fundación Iberdrola abriendo la puerta a la celebración de actos, conciertos y celebraciones durante la noche.