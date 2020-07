Así será el Festival Internacional de Jazz de Salamanca

La III edición del Festival Internacional de Jazz de Salamanca será pequeña, pero sigue adelante con los conciertos de Sarah McKenzie (5 de agosto), Ulf Wakenius + Ignasi Terraza + Pierre Boussaguet (6 agosto) y The Charlie Parker Legacy (7 de agosto). Fernando Viñals, su coordinador y programador junto a Jordi Suñol, ha apostado por sonidos pendientes de escuchar en la ciudad.

Con un programa que, según dijo Viñals junto a la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, ha sido 'plagiado' por Santander, la pianista Sarah McKenzie, que hace un año se quedó sin actuar por la tormenta, ya tiene todas las entradas vendidas. “Para ella fue un disgusto. Cuando los artistas ven el marco del Patio Chico hay una conexión muy importante que favorece el concierto”, comentó el coordinador del festival, que espera que McKenzie “no esté gafada”, ya que vuela a España vía Londres en tiempos de incertidumbre con las conexiones aéreas.

Viñals confesó que el concierto que más le atrae es el de Ulf Wakenius + Ignasi Terraza + Pierre Boussaguet, del que quedan aún 30 entradas a 1 euro. “Va a ser el concierto especial. Son tres buenos músicos de jazz. Tengo gran cariño por el pianista Ignasi Terraza. Le conozco hace muchos años y es especial. No era ciego de nacimiento; se quedó ciego hacia los 10 años. Yo he tenido contacto con pianistas ciegos como Tete Montoliu y lo considero casi una ventaja. La concentración es enormemente mayor y su mundo interior crece de una forma brutal. Ignasi Terraza es muy versátil, ha tocado con los mejores músicos y últimamente lleva muchos años con Andrea Motis”, apuntó el coordinador del Festival Internacional de Jazz de Salamanca.

Fernando Viñals recordó que The Charlie Parker Legacy Band se creó para un homenaje a Charlie Parker, que fue “un monstruo en el jazz; uno de los artistas más grandes que hemos tenido y arrasó en su época. Al principio Parker no era reconocido; no le trataron bien. Era alcohólico y drogadicto, como casi todos. Tuvo un intento de suicidio. El peor rato que pasó fue porque no tenía dinero para ayudar a una hija que tenía un problema grande y murió sin que pudiera sufragar los gastos de las medicinas. Dejó su sello y fue un icono del jazz. Y el grupo que cierra el festival se formó para homenajearle. Va variando y viene Luigi Grasso, un músico que yo tuve especial énfasis en fichar. Es italiano como el baterista Mario Gonzi. Y en Italia y en el Mediterráneo hay una forma de vivir la música y la cultura muy especial”.

El Festival Internacional de Jazz de Salamanca ha contado con más de 10.000 espectadores en sus dos primeras ediciones, cuando el aforo no era restringido como en la actualidad a las 293 sillas con las que se acondiciona el Patio Chico. María Victoria Bermejo agradeció a Viñals su colaboración desinteresada a la hora de programar esta cita cultural veraniega, aunque el pianista replicó que su colaboración es muy interesada porque le encanta el jazz y es el primero que desea escucharlo. La concejala también agradeció la responsabilidad de los espectadores que están acudiendo a la cita de este año de “Plazas y Patios”, ya que así ayudan a que siga trabajando la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.