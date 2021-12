Así se vive la tradición de los castañeros en Salamanca

Cae la tarde y el aroma a las castañas asadas se apodera del ambiente. Recién salidas del fuego también son un antídoto ante el frío que hoy cala los huesos. Sabor y olor que se desprende de uno de los frutos típicos de nuestras sierras, de la de Francia y de la de Béjar, donde dicen los castañeros salmantinos que están las mejores. Bajo el calbotero —nombre que se desprende del calbote, que es como en Salamanca se llama a las castañas asadas— está el carbón de encina a pleno rendimiento.

Cuando levanta la tapa, salpican y vuelan sin destino las chispas que saltan por los aires buscando una libertad efímera. El gris opaco de los terrones del carbón quemado contrasta con el naranja incandescente de los que están al rojo vivo. En la parte baja se regula el tiro, que pone en vilo a las castañas, que se lanzan a una gran sartén con una base de pequeños agujeros y un diámetro ligeramente inferior al bidón que la sostiene.

Una vez asadas, el castañero las reserva en lo que llaman ‘caja manta’, una estructura de poliespan recubierta con una frazada donde se depositan todas las castañas para que se mantenga el calor. Ahí aguanta en torno a una hora y media o dos, a buena temperatura, y así se terminen de asar por dentro correctamente. De ahí, saldrán ya listas para su venta. Calientes y crujientes. El humo que brota del calbotero perfuma todo el entorno, desde lejos se intuye la presencia de uno de los manjares del invierno. Tanto el humo como el olor vaticinan la Navidad. Es tiempo de castañas asadas.

El calor del cucurucho en el que se sirven invita a abrazarlo para templar las manos que rápido se desenvuelven para descascarillarlas. El jugueteo de los dedos sobre el cuerpo de las castañas sirve para desprenderlas de esa gabardina que las abriga y aprieta, y que ha ennegrecido su color pardo oscuro natural. Sobre la rejilla de la inmensa sartén descansa una cama de castañas que se tuestan en su último descanso. Es crucial que no estén montadas unas sobre otras. La badila, con las que el castañero las agita, mueve y remueve de un lado para otro le da el movimiento constante para que no se “esturrullen”. “Nosotros las compramos todas calibradas, para garantizar el control y el asado, si las tienes de diferentes tamaños, unas se asan, otras se queman, unas se pasan y otras no llegan”, comenta Felipe Pérez que, a sus cuarenta años, este cumple su vigésimo segunda temporada vendiendo castañas y hoy tiene su puesto en la Plaza de la Fuente. Empezó como un oficio ocasional junto a un grupo de amigos y hoy ha hecho de las castañas su vida y casi su profesión. En la plaza del Corrillo está Juan Jesús, otro experto castañero, que a sus amplios conocimientos le añade un gran desparpajo para hacerse con los viandantes que rápido convierte en clientes: “Castañas se pueden perder, clientes nunca. La clave es que vuelvan a por más al día siguiente”. “Se las doy calientes, jugosas, peladas, saneadas, calibradas, esterilizadas y, si les entra un gusano, no se lo cobro”, comenta con ironía. “Tener un buen producto es clave para mantener a los clientes”, confiesa Sara Calvo, una de las pocas castañeras y la más veterana de la ciudad. “Hay algunos que incluso me llaman por teléfono para hacerme encargos. Si estoy aquí o por la zona, te buscan y saben dónde estás, saben el género que tienes y quieren que seas tú quien se las venda”, completa su argumento. Ahí descubre alguna de sus experiencias de años anteriores a la hora de elegir sus piezas de oro marrón: “Me he hecho muchos kilómetros para ir a verlas y las he dejado porque no me convencían”.