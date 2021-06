Así se ve la biotecnología desde dentro

Daniel García Ruano es estudiante de segundo año en el Instituto de Genética y Desarrollo de Rennes (Francia). “En el laboratorio estudiamos el papel del volumen celular en la evolución, es decir, por qué las células son más grandes o más pequeñas y qué ventajas e inconvenientes tiene el tamaño para su supervivencia. En vez de mirar al pasado evolutivo, hacemos pequeños experimentos en el laboratorio”, explica el joven que se formó en Salamanca y ha compaginado la Biotecnología con la divulgación científica a través del proyecto “SoyBiotec”. “Echando la vista atrás me doy cuenta de para qué ha servido mi formación en Biotecnología. Puede que no recuerde cómo resolver ecuaciones diferenciales o diseñar un biorreactor, pero estos conocimientos multidisciplinares, por pequeños que sean, me ayudan en mi día a día a ser mejor científico”, comenta, aunque también reconoce que “no es un camino fácil”.