Así se vacuna a personas sin tarjeta de la Seguridad Social

El Ministerio de Sanidad no ha dado ninguna instrucción conjunta para la vacunación de personas que no tienen Seguridad Social o que se encuentran en situación irregular en España —están empadronados pero sin los papeles en regla—. Algunas comunidades han tomado medidas para que el plan de vacunación no excluya a las personas sin tarjeta sanitaria, como habilitar números de teléfono, pedir listados a ONG.

Esta es la fórmula por la que más se está llegando a estos colectivos. Por ejemplo, en el ‘Espacio Abierto’ de Cáritas, su responsable, Carlos Fabbri, detallaba que entre los usuarios habituales también se encontraban inmigrantes sin tarjeta sanitaria.

Fueron vacunados, al igual que el resto de los usuarios, pero no se les informó de qué manera obtendrían su certificado de vacunación ya que en la actualidad no tienen una tarjeta sanitaria.

Otros lugares como el Centro de Atención a Personas sin Hogar de Cruz Roja también han realizado la vacunación a los usuarios que ese día estaban en el centro, junto a los que trabajan día a día con ellos: voluntarios, trabajadores, coordinadores. También se ha procedido a la vacunación del centro de emancipación juvenil donde viven entre 10 y 12 jóvenes de forma permanente tras haber cumplido los 18 años de edad.