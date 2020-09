Las soluciones de los centros son de lo más variadas y también el grado de presencialidad. En los grados con menor número de alumnos la idea es dividir los grupos en turnos de mañana y tarde y si es necesario desdoblarlos para que se alternen y una semana vaya cada uno de ellos, lo que permitiría mantener el control de qué personas circulan por el edificio. En casos como Medicina, Derecho o Biología, con un gran número de alumnos, habrá tres grupos e irán rotando de forma que algunos estudiantes solo pisarán por las facultades cada tres semanas. Destaca el caso de la Facultad de Ciencias Químicas, que ha optado por favorecer la presencialidad total de los estudiantes de nuevo ingreso de los dos grados, o el de Farmacia, que se ha organizado de tal forma que cada día no haya más de 200 alumnos circulando por los pasillos del centro, lo harán solo los que tengan seminarios o clases prácticas.

Cuando en agosto los equipos decanales iniciaron las vacaciones de verano pensaban que se marchaban con los deberes hechos, pero no, las restricciones de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Educación han obligado a más de un centro a replantear los planes de docencia aprobados en junio y a sacar el metro para cumplir la distancia de seguridad de 1,5 metros que debe existir entre los alumnos en un aula.

Economía y Empresa. En un primer momento, la intención de la Facultad de Economía y Empresa era ir a un modelo de presencialidad total, pero han tenido que pasar al escenario de semipresencialiad que se traduce en sesiones teóricas online y en las clases prácticas se irán alternando los estudiantes, de forma que una semana estarán en el aula y la otra online.

Medicina. Se distribuirán los alumnos en tres grupos por curso, no superando los 70 alumnos, rotando diariamente, de manera sucesiva, para asistir a la docencia presencial programada. La idea es que las clases magistrales sean online, ya sea en formato vídeo o presentación comentada y se complementarán con seminarios presenciales para los tres grupos. En cuanto a la formación práctica en laboratorios, salas de disección y unidades de simulación se virtualizarán aquellas que sea posible y se ajustará las presenciales al número necesario para una docencia de calidad.

Biología. Se establecen dos turnos, de mañana y tarde. En Biotecnología con esta división es suficiente, pero en Biología habrá grupos, de forma que unos sigan la clase de forma presencial y los otros online. El mayor problema está en 3º de Biología, donde se han formado tres grupos y cada uno de ellos acudirá cada tres semanas.

Ciencias Sociales. Los cursos se han dividido en subgrupos en función de las aulas y del curso y habrá grupos rotatorios semanalmente, de forma que durante una semana estará presencialmente en el aula el mismo subgrupo y el resto recibirá la docencia virtualmente.

Ciencias Químicas. La teoría de las asignaturas más numerosas será online, pero los seminarios y prácticas se mantienen presenciales, aunque se reduce el número de alumnos. En los dos primeros cursos de Ingeniería Química y de 1º de Química la presencialidad será total.

Ciencias. Sigue vigente el modelo semipresencial aprobado en junio aunque con modificaciones en horarios, con más actividades por las tardes, para que los grupos cumplan la distancia de seguridad de 1,5 metros. Los alumnos asistirán alternativamente a las clases, día sí y día no.

Educación. Ya en junio se fijó la docencia en base a la distancia de 1,5 metros, de forma que los cursos se dividen en grupos que rotan semanalmente.

Filología. El modelo de candelabro de los grados que se imparten en esta facultad hace que la docencia cambie en función del número de alumnos de cada asignatura. Si tiene 10 alumnos podrán ir todos al aula si tiene capacidad de emergencia. Cuando sea un número mayor se dividirá la clase en grupos que tendrán docencia presencial en días alternos y se completará el programa con tareas online o con videoconferencias.

Derecho. Con el metro y medio requerido, las clases de Derecho de 156 se quedan reducidas a 35 con sillas accesorias, así que los grupos grandes se dividen en tres tercios y los alumnos de cada tercio irán una semana sí y dos no. En los grupos más pequeños se dividen por mitades y los alumnos irán una semana sí y otra no. Las clases se retransmitirán para los que no estén de forma presencial.

Geografía e Historia. Ha pasado de un modelo de presencialidad plena a uno mixto de forma que en casi todas las asignaturas habrá grupos de trabajo que irán alternando sesiones presenciales y virtuales. Con periodicidad semanal los grupos se intercambian.

Psicología. Han reducido la presencialidad, que era muy alta, de forma que las clases teóricas sean online.