Con dos años y medio, siendo una niña, Amaia Maortua perdió casi por completo el sentido del oído. Un sarampión la dejó sin restos auditivos y con sordera profunda y, pese al audífono que porta, tan sólo logra escuchar ruidos fuertes. Afincada desde hace veinte años en Salamanca, Amaia comenzó a trabajar en la Asociación de personas sordas de Salamanca y en la actualidad trabaja en la Federación Regional, al frente de los programas de envejecimiento activo y de acompañamiento a personas sordas mayores a través de videollamada.

Tareas cotidianas como ir de compras, acudir al médico de familia o especialista, o realizar un trámite en una administración se convierten en un suplicio para Amaia, así como para las personas sordas desde que se impuso el uso obligatorio de la mascarilla. Este elemento de protección frente al coronavirus complica sobremanera la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, que se valen de la lengua de signos, pero que necesitan también ver la expresión facial y leer los labios del otro comunicante. Esta situación eleva el aislamiento, la inseguridad y la dependencia de este colectivo. “La expresión facial equivale a la modulación de la voz y la información que me llega no es completa. Con la mascarilla sólo puedo ver ojos y cejas y es diferente el tono del mensaje y me cuesta entenderlo”, admite Amaia.

Las personas sordas pueden solicitar un intérprete cuando lo necesiten, sin embargo, no siempre es posible ya que hay escasos profesionales por provincia y no pueden atender fuera de su horario laboral.

“Que entre solo la intérprete, le explicamos a ella y luego ya se lo cuenta a usted” o “la intérprete no puede entrar porque sólo se admite una persona” son algunas de las negativas que se han encontrado en este tiempo las personas sordas. “No entra en la cabeza que el intérprete sea una necesidad comunicativa, que no es un apoyo ni un acompañante, sino que es un profesional que simplemente traslada la información y hace una explicación simultánea”, se queja Amaia, que también destaca la problemática en caso de que una persona con discapacidad auditiva y coronavirus tenga que acudir a urgencias. “Si no entra un intérprete con la persona sorda o le dejan meter el teléfono para hacer una videollamada con el intérprete, queda completamente aislada en una situación espantosa. Además, las personas analfabetas funcionales no se pueden comunicar escribiendo. Por eso es fundamental que en hospitales y centros de salud haya un intérprete de lengua de signos”, incide, y recuerda la importancia de que la sociedad aprenda el lenguaje de signos y se sensibilice de ello en la escuela.

Alejarse más de la otra persona para bajarse la mascarilla momentáneamente y explicar algo, llevar en el bolso una libreta y bolígrafo para comunicarse por escrito o coser sus propias mascarillas transparentes, son algunas soluciones improvisadas de las personas sordas para comunicarse. Aquellos sordos de edad más avanzada que son analfabetos funcionales tienen apoyo de la Federación y Asociaciones de sordos que se encargan de solventar sus múltiples dudas sobre la pandemia e incidencias a través de videollamadas con intérpretes, además de organizar talleres virtuales sobre noticias de actualidad y debates sobre diferentes temáticas.

Frente a la mascarilla, las personas con problemas de audición abogan por popularizar una forma de hablar más inclusiva, con un discurso más claro, con la voz proyectada y en entornos más silenciosos, que no presuponga que quien tienes delante oye igual de bien que tú y que no le exija un esfuerzo añadido.