¿Cómo puede Salamanca pasar de 28 a 93 puestos UCI? Con un esfuerzo sobrehumano de los intensivistas y con la colaboración de otros especialistas que no se dedican a ello. De todas las ‘caras nuevas’ que trabajan en la UCI extendida del Hospital, las suyas son las que reflejan más seguridad. “Los anestesiólogos tienen experiencia atendiendo la reanimación de pacientes críticos postquirúrgicos y durante el MIR reciben formación en cuidados intensivos”, explica Domingo Bustos. Desde su experiencia opina que “no es que estos pacientes sean más complicados, porque el perfil se repite casi constantemente y el tratamiento gira en torno a la ventilación mecánica”, pero sí que percibe “una gran presión de trabajo”.

“Esto es de los más duro que he vivido. En Reanimación tenemos a 16 pacientes intubados y dan muchísimo trabajo”.

Domingo Bustos: “Hemos superado el miedo inicial por una tremenda ilusión al ver que los enfermos salen adelante”

Y en el lado negativo de la balanza, las historias humanas más descarnadas: “En Reanimación tememos un matrimonio en el que primero ingreso él. Yo llamaba a la mujer para darle la información y a los dos días la teníamos ya aquí también ingresada. A su vez , tenían a su hija ingresada aunque afortunadamente ya le han dado el alta. Lo cierto es que la gente está siendo muy comprensiva. Entienden que no pueden visitarles, que nosotros les llamamos cuando podemos y aún así jamás recibimos una sola queja, sino todo lo contrario”.

“Esta situación nos va a unir mucho entre compañeros dentro del Hospital y nos va a hacer ver la vida de otra manera”

Domingo está convencido de que “después de todo vamos a ser mejor Hospital. Nos va a cambiar la vida a todos y nos va a hacer que la veamos de otra manera”... pero será cuando todo pase, porque todavía no ve ese final: “Yo todavía no lo veo, pero sí el de la fase más dura. Nos quedan todavía momentos muy complicados y seguirá muriendo gente. La máxima presión en cuidados intensivos es ahora, pero parece que estamos en fase de contención y los ingresos no son tantos como hace una o dos semanas”, reflexiona.